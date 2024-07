Wie ein Workshop beim FC Augsburg Mittelschüler aufbauen will

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 7B der Mittelschule Langweid haben einen Parcours im "FCA-Klassenzimmer" - einem kleinen Nebengebäude der Augsburger WWK-Arena - aufgebaut. Die Jugendlichen müssen so schnell wie möglich den Fußball durch die Stuhlbeine passen, mit ihm um kleine Sessel dribbeln und zum nächsten Teammitglied zurückspielen.

Doch die 14 Jugendlichen gehen etwas halbherzig an die Sache ran. Workshop-Leiterin Marlene Hartung vom Stadtjugendring Augsburg sieht Verbesserungsbedarf - und gibt Tipps: zum Beispiel die Mitspieler anfeuern und den Ball schnell zurückpassen, wenn er zu weit aus dem Parcours rollt.

"Lernort Stadion": Jugendliche sollen ihren Stärken erkennen

Fußballerische Fähigkeiten sind heute zweitrangig. Marlene Hartung will den Jugendlichen zeigen, was Gemeinschaft bedeutet, wie man zusammenarbeitet, sich gegenseitig respektiert und hilft. Der Fußball-Parcours ist da nur eine von mehreren Übungen.

Eine andere ist etwa, dass die Jugendlichen erkennen sollen, welche Stärken sie haben: "Man stellt immer wieder fest, gerade bei der Zielgruppe, dass da ganz geringes Selbstwertgefühl ist und das ganz schwierig ist, selber über Stärken zu sprechen", sagt Hartung.

Auch Klassenlehrerin Simone Boppel hofft, dass ihre Schülerinnen und Schüler viel Positives mitnehmen aus der "Bildungsarena Zirbelnuss" und dass sich die Klassengemeinschaft weiter verbessert. "Ich habe die Klasse seit drei Jahren. In der fünften Klasse waren sie alle Individualisten, aber jetzt arbeiten sie im Team, helfen sich gegenseitig. Um das noch mehr zu verstärken, sind wir heute hier", sagt Boppel.

Neues Bildungsangebot kommt gut an

Seit Juni 2024 gibt es in Augsburg die "Bildungsarena Zirbelnuss", der Lernort ist ein gemeinsames Bildungsangebot vom Stadtjugendring Augsburg und des FC Augsburg. Das Angebot wird sehr gut von den Schulen in Stadt und Landkreis Augsburg angenommen: Die Workshops sind bis in den kommenden April hinein ausgebucht.

Das Angebot richtet sich vornehmlich an Schülerinnen und Schüler der Mittelschule ab der 7. Klasse aus dem Raum Augsburg. Momentan geht es im Workshop, der einmal wöchentlich angeboten wird, vor allem um Teambuilding. Künftig soll das Workshop-Angebot laut FCA noch weiter ausgebaut werden, zum Beispiel soll dann auch das Thema "Nachhaltigkeit" in den Fokus rücken.

Lernen in der WWK-Arena

Der FC Augsburg unterstützt das Projekt finanziell wie personell und stellt sein "FCA-Klassenzimmer" direkt neben der WWK-Arena für den Workshop zur Verfügung. "Wir als FC Augsburg haben im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie unter anderem die Säule 'Bewegung und Bildung' fest integriert. Und da haben wir einfach den Anspruch, auf der einen Seite Kinder und junge Menschen aktiv in Bewegung zu bringen", erklärt Alexander Del Sorbo vom Nachhaltigkeitsmanagement des FCA.

Auf der anderen Seite wolle man diese Begeisterung für die Bewegung nutzen, um Bildungsangebote an besonderen Lernorten wie der WWK-Arena anzubieten. "Ich glaube, hier an so einem Ort erreicht man die Kinder dann doch noch mal anders. Dass die jungen Menschen anders über gewisse Themen nachdenken, reflektieren und vielleicht die eine oder andere Handlungsweise für ihren Alltag mitnehmen", sagt Del Sorbo.

"Lernort Stadion" soll junge Menschen politisch bilden

Die "Bildungsarena Zirbelnuss" ist Teil des bundesweit agierenden Netzwerks "Lernort Stadion", das mittlerweile aus 28 Lernzentren in ganz Deutschland besteht. Seit mehr als 15 Jahren nutzt "Lernort Stadion" die Begeisterung für den Fußball, um jährlich mehr als 14.000 Schülerinnen und Schüler - oft aus einem sozial benachteiligten Umfeld - politisch und gesellschaftlich zu bilden, sagt Moritz Janke, Regiosprecher Süd von Lernort Stadion.

"Das Ziel ist niedrigschwellig jungen Menschen die Chance zu geben, sich auszudrücken, aber auch vor allem partizipative Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie sich mit demokratischen Werten eben auch identifizieren können, wie sie sich in unserer Gesellschaft einbringen können", sagt Janke. Zudem konzentriere man sich auf die Themen Rassismus, Diskriminierung und Gewaltprävention.

Stadionführung ist Teil des Workshops

Am Ende jedes "Lernort Stadion"-Workshops bekommen die Jugendlichen eine Stadionführung und gelangen dabei in Bereiche, die für den normalen Stadionbesucher nicht zugänglich sind. Wie etwa der Pressekonferenzraum, die Mixed Zone und manchmal sogar die Spielerkabine. Für die 14 Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Langweid geht es zum Abschluss der Führung noch raus zum Spielfeld der Augsburger Fußballarena. Den Rasen dürfen sie nicht betreten, dafür dürfen sie es sich auf den Sitzen der Auswechselbank bequem machen - "ein Traum", wie ein Schüler sagt.