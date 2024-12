Wetterdienst warnt flächendeckend vor Glätte in Bayern

Aus Hessen und Baden-Württemberg kommt Regen nach Bayern, der auf den Straßen zu Glatteis gefriert – auf Bayerns Straßen ist daher Vorsicht geboten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für den gesamten Freistaat vor Glätte, die bis zum Mittag anhalten kann.

Wo es zu "markanter Glätte" kommt

Besonders glatt wird es am Montag in einer breiten Schneise des Freistaats, die sich vom Allgäu, den nördlichen und westlichen Landkreisen Oberbayerns, über den Norden Schwabens und die nordwestliche Oberpfalz über Mittelfranken bis nach Oberfranken zieht.

Für das Gebiet warnt der DWD vor "markanter Glätte" (Warnstufe 2), nicht notwendige Aufenthalte im Freien und Fahrten sollten vermieden sowie das Verhalten im Straßenverkehr angepasst, außerdem Verzögerungen und Behinderungen eingeplant werden.

Schneefallgrenze sinkt auf 800 Meter

Während am Montag die Sonne noch teils durch die Wolken und den Nebel durchscheine, werde der Himmel am Dienstag von einigen Wolken bedeckt. In der Nacht komme es vor allem im östlichen Bayern zu leichtem Frost und Glätte. Teils müsse sich auch auf Glatteis eingestellt werden.

Im Laufe des Tages sinke die Schneefallgrenze auf etwa 800 Meter, heißt es vom DWD. Von 6 bis 7 Grad zum Wochenstart, sinken die Temperaturen bis Donnerstag auf maximal 3 Grad.

Mit Informationen von dpa.