Warnung: Schwere Gewitter und Starkregen in Teilen Bayerns

Kräftige Unwetter auch in der Nacht möglich

In der Nacht auf Donnerstag ist laut DWD vor allem vom Alpenvorland bis nach Mittelfranken noch mit einzelnen, teils kräftigen Gewittern und Starkregen mit Mengen bis zu 35 Litern pro Quadratmeter in wenigen Stunden zu rechnen. Anfangs herrscht örtlich auch noch Unwettergefahr mit Mengen um 40 Litern pro Quadratmeter in wenigen Stunden.

Am Donnerstag sind laut Vorhersage an den östlichen Mittelgebirgen zeitweise starke bis stürmische Böen bis 60 km/h zu erwarten, in den Kammlagen der östlichen Mittelgebirge und in den Alpen-Hochlagen vereinzelt auch stürmische Böen bis 70 km/h aus Ost bis Südost.