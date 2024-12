Weihnachtsessen für Bedürftige und Einsame in Würzburg

Organisatoren sind Gästen freundschaftlich verbunden

In der Marienkapelle in der Würzburger Innenstadt hatten viele Helferinnen und Helfer mehrere große Tische eingedeckt, mit roten Tischdecken, blauen Bechern und weihnachtlichen Pflanzen, viele Ehrenamtliche waren im Einsatz. Theresa Kroschewski hilft bereits zum dritten Mal hier beim Weihnachtsessen. Auch sie merkt die zunehmende Einsamkeit in den Gesprächen mit den Gästen. "Es sind sehr viele Menschen da, die einfach eine gewisse Einsamkeit mit sich bringen, die sehr froh sind, dass man Zeit hat, auch mit ihnen zu reden. Und dass ist hier wunderschön, dass sie eben an Weihnachten nicht allein sein müssen."

Initiative hat ihre Ursprünge in Italien

Sant'Egidio ist eine christliche Gemeinschaft, die sich für Frieden und gegen Armut engagiert. Die Tradition hinter dem Weihnachtsmahl begann 1982 in der Kirche Basilika Santa Maria im Stadtteil Trastevere in Rom. Seitdem ist das Weihnachtsmahl eine Tradition bei Sant'Egidio. In Würzburg gibt es das Weihnachtsessen seit mehr als 20 Jahren. "Es fällt auf, dass viele Menschen an Weihnachten allein sind. Gleichzeitig ist aber auch eine enorme Hilfsbereitschaft von Menschen zu erleben, die an Weihnachten helfen wollen", erklärt Susanne Bühl von der Gemeinschaft Sant'Egidio.