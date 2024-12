Weihnachten: Angebote für alle, die Gemeinschaft suchen

Weihnachten ist für viele die schönste Zeit des Jahres – aber nicht für alle. Viele können sich keine Geschenke leisten oder sind einsam. Zum Glück gibt’s in ganz Bayern viele Angebote, die helfen, die Festtage schöner zu machen. Sie sind dank vieler Ehrenamtlicher und Spenden möglich. Eine Auswahl:

Ansbach: "Brücke zum Nächsten" gegen das Alleinsein

Wer in Ansbach das Weihnachtsfest nicht allein feiern möchte, kann in den Onoldiasaal zum Weihnachtsessen "Brücke zum Nächsten" kommen. Das kostenfreie Angebot richtet sich an Alleinstehende und Obdachlose, so die Veranstalter der Evangelischen Allianz Ansbach. "Die Brücke zum Nächsten" bietet ab 18.00 Uhr ein Buffet mit Getränken, es wird die Weihnachtsgeschichte erzählt und es gibt ein Kinderprogramm. Die Aktion fand erstmals 1990 statt.

Augsburg: Essen und Geschenke bei der Stadtweihnacht

Ab 15 Uhr startet im Augsburger Rosenaustadion bei Live-Musik die alljährliche Stadtweihnacht – kostenlos für rund 500 Obdachlose und Bedürftige. Sie findet heuer zum 60. Mal statt. Wirtin und FCA-Ehrenrätin Irene Krapf sperrt das Stadion auf. Die Gäste werden im festlich geschmückten Saal erst mit Kaffee und Kuchen, und dann mit Rindsgulasch und Spätzle bewirtet. Danach gibt es noch für jeden ein kleines Geschenk, bestückt mit Süßigkeiten, Obst, Wollsocken und Hygieneartikeln.

Deggendorf: Einsamenweihnacht der Caritas

Von 15 bis 18 Uhr erwartet die Gäste ein festliches Weihnachtsmenü, begleitet von Liedern, dem Weihnachtsevangelium und dem gemeinsamen Singen von "Stille Nacht". Jeder Besucher erhält ein kleines Geschenk. Seit über 30 Jahren gibt es die Weihnachtsfeier. Anmeldung unter: 09 91/38 97 - 0.

Kempten: Festtagsmenü in der Wärmestube

Die Wärmestube in Kempten bietet seit Jahren für Bedürftige ein Weihnachtsessen am 24.12. an. Dafür haben rund 30 Jugendliche zwischen 11 und 18 Jahren mit der "Aktion Kilo" von kooperierenden Supermärkten Spenden zusammengetrommelt: Es kamen gut 1.500 Kilo an Waren zusammen, darunter Mehl, Zucker, Milch, Konserven aller Art, Tütensuppen, Süßigkeiten, Kaffee, Tee, Kartoffeln, frisches Obst und vieles mehr. Wärmestube-Mitarbeiterin Alexandra Lingenhöl bedankte sich: "Daraus können wir leckere Mittagsmahlzeiten für unsere Gäste zaubern."

Königsbrunn: "Einsam? Nicht an Weihnachten!"

Unter dem Motto "Einsam? Nicht an Weihnachten!" lädt die Katholische Kirchenstiftung St. Ulrich am Heiligabend ab 17 Uhr ins Pfarrheim Maria unterm Kreuz in Königsbrunn ein. Es sei eine Einladung an alle, die Heiligabend nicht allein zuhause feiern wollen. Jede und jeder soll eine Kleinigkeit zum Essen mitbringen. Um Getränke und einen festlichen Rahmen kümmert sich die Stiftung.

Memmingen: Weihnachtsfeier im Gemeindesaal der Frauenkirche

In Memmingen können Menschen, die Weihnachten nicht allein verbringen wollen, am 25. Dezember zusammen feiern, organisiert vom Verein "Notausgang". Von 17 Uhr bis circa 22 Uhr gibt es Kaffee, Punsch, Glühwein und Plätzchen, ebenso wie Ansprachen, Spiele, Lesungen und ein gemeinsames Essen.

Das Drei-Gänge-Menü ist nach Angaben des Vereins von einer örtlichen Metzgerei gespendet worden. Bis zu 90 Menschen können daran teilnehmen – im Gemeindesaal der Frauenkirche. Wer teilnehmen möchte, wird gebeten, sich vorab anzumelden, allerdings werden auch Kurzentschlossene empfangen.

München: Gottesdienst im Hauptbahnhof, Feier im Hofbräuhaus

Der Münchner Hauptbahnhof wird heute zur Kirche: Die Bahnhofsmission lädt zum ökumenischen Gottesdienst ein, der um 16.30 Uhr neben dem Reisezentrum – gegenüber der Gleise 12 und 13 – beginnt. Gestalten werden ihn der katholische Weihbischof Wolfgang Bischof und der evangelische Landesbischof Christian Kopp gemeinsam mit dem Team der Bahnhofsmission, begleitet von einem Bläserensemble.

Etwa 600 Menschen ohne Wohnraum feiern ab 18 Uhr im Münchner Hofbräuhaus. Der katholische Männerfürsorgeverein hat sie eingeladen. Die Gäste singen Weihnachtslieder, Live-Musik kommt von "The Holly Rocks". Das Weihnachtsessen: Rinderroulade mit Kartoffelpüree und Blaukraut. Außerdem werden Geschenke verteilt. Mit dabei ist Weihbischof Wolfgang Bischof.

Nürnberg: Weihnachtsgottesdienst mit Christkind im Hauptbahnhof

Auch die Stadtmission Nürnberg und die Katholische Stadtkirche laden um 14 Uhr in die Mittelhalle des Hauptbahnhofs zum ökumenischen Weihnachtsgottesdienst ein. Das Nürnberger Christkind nimmt am Gottesdienst, der diesmal unter dem Motto "Um des Friedens willen" steht, teil. Eingeladen sind Reisende, Passanten, Besucher und alle Nürnberger Bürger.

Musikalisch wird der Gottesdienst von einem Bläserensemble aus der Region unter der Leitung von Antonia Dikhoff und der Sängerin Karin Steer umrahmt. Der Gottesdienst an Heiligabend im Hauptbahnhof gibt es seit 2015.

Regensburg: Weihnachtsfeier im Tageszentrum "Café-Insel"

Das Tageszentrum "Café-Insel" der evangelischen Diakonie bietet an Heiligabend eine Weihnachtsfeier mit Plätzchen und Punsch an. Die Caritas Regensburg feiert mit Bedürftigen und Obdachlosen. Der Sozialverband organisiert unter anderem Gottesdienst, Adventssingen und Bescherung.

Würzburg: Weihnachtsessen von Sant' Egidio

Am ersten Weihnachtsfeiertag lädt die Gemeinschaft Sant' Egido Würzburg zum inzwischen traditionellen Weihnachtsessen ein. Wie die Gemeinschaft mitteilt, hat sie rund 400 Menschen eingeladen, die sie das Jahr über betreut und begleitet. Serviert wird ein Drei-Gänge-Menü – dazu gibt's für jeden Gast ein persönliches Geschenk.

Anrufen und ein offenes Ohr erhalten

Wer sich einsam fühlt oder Sorgen hat, kann sich an verschiedene Rufnummern wenden: 24 Stunden erreichbar ist deutschlandweit die Telefonseelsorge unter den Nummern 00800 1110111 oder 0800 1110222 und bayernweit die Krisendienste Bayern unter 0800 655 3000.

Menschen ab 60 Jahren können sich vertraulich, anonym und kostenfrei ans Silbernetz wenden: 0800 4 70 80 90. Kinder und Jugendliche können in Krisen die Nummer gegen Kummer (116 111) wählen (Mo-Sa von 14-20 Uhr). Eltern, die sich Sorgen um Ihr Kind machen, sich überfordert oder hilflos fühlen, finden zwischen 9 und 17 Uhr beim Elterntelefon (0800 111 0 550) Ansprechpartner.

Angebote gegen Einsamkeit im Internet

Auch im Internet finden sich Angebote, sich an Weihnachten, Silvester und zwischen den Jahren mit anderen Menschen zu vernetzen: Beispielsweise bei nebenan.de, meet5, "Wege aus der Einsamkeit" oder dem Projekt "Keine(r) bleibt allein" (externe Links).