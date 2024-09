21.09.1994: Ein Linienbus steckt in einem riesigen Krater, der sich auf einer Straße im Münchener Stadtteil Trudering aufgetan hat (Archivbild)

20.09.2024, 06:43 Uhr Audiobeitrag

> Vor 30 Jahren in München: Unglück am "Truderinger Loch"

Es war das schwerste Unglück in der Geschichte des Münchner U-Bahn-Baus: Heute vor 30 Jahren ist in der Truderinger Straße plötzlich ein riesiges Loch entstanden und hat einen Bus regelrecht geschluckt. Könnte so etwas auch heute noch passieren?