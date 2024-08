Viel Regen, dann Hochwasser: Getreideernte fällt ins Wasser

Gundelfinger Gemüsebauern müssen künstlich bewässern

Die Trockenheit der vergangenen Tage macht auch den Gemüsebauern in Gundelfingen zu schaffen. In Schwabens größtem Gemüseanbaugebiet müssen sie jetzt bewässern. Sonst würden Kulturen wie Salat oder Krautköpfe eingehen. Die jüngsten Unwetter haben auch auf den Salatfeldern ihre Spuren hinterlassen.

Das nasse und kalte Frühjahr hat auch den Gemüsebauern Probleme bereitet – sogar in den Gewächshäusern: Tomaten etwa, sagt Gärtnerin Verena Seifried, würden sie zweimal pflanzen. Wegen der Kälte sei die erste Marge aber anfangs nur langsam gewachsen. Deshalb seien jetzt alle Tomaten gleich weit und es gebe eine wahre "Tomatenschwemme".

Zufrieden seien sie heuer auch mit dem Blumenkohl, Kohlrabi dagegen seien teilweise verfault. Und beim Rettich hätten sie mit der "Rettichschwärze" zu kämpfen: Von außen ist die nicht zu sehen, die Rettiche sind schneeweiß – aber innen findet man dann graue Ringe. Aber, sagt Seifried: "Wenn man mit der Natur arbeitet, wächst immer mal eine Sorte besser, dafür eine andere weniger – darauf haben wir uns eingestellt."

Totalausfälle im Überschwemmungsgebiet

Mit großen Schäden bis hin zu Totalausfällen haben unterdessen Landwirte zu kämpfen, deren Felder im Riedstromgebiet an der Donau liegen. Beim Junihochwasser wurden ihre Felder absichtlich überschwemmt, um so den Betrieb der Staustufen aufrechterhalten, außerdem einen Bruch der Staudämme zu vermeiden und vor allem die Städte flussabwärts schützen zu können. Teilweise stand das Wasser tage- und an manchen Stellen sogar wochenlang auf den Feldern.

Hochwertige Kulturen wie Kartoffeln, die auf diesen Böden entlang der Donau besonders gut gedeihen, haben das nicht überlebt. Wie hoch die Schäden genau sind, ist noch nicht bekannt. BBV-Kreisobmann Beyrer geht aber davon aus, dass bis Ende nächster Woche endlich alle Felder durch offizielle Schätzer begutachtet sein werden. Im Landwirtschaftsministerium wartet man auf diese Zahl, um entscheiden zu können, wie hoch die Entschädigung für die Landwirte sein wird.

Höhe der Schäden im Riedstromgebiet soll bald feststehen

Weil man ihre Felder als Retentionsraum nutzt, um Städte zu schützen, pochen sie auf höhere Entschädigungen, als vom Landwirtschaftsministerium derzeit für die Schäden nach dem Junihochwasser vorgesehen sind. Nach dem letzten großen Hochwasser vor zehn Jahren hatten der Bayerische Bauernverband und die zuständigen Ministerien jahrelang um eine Absichtserklärung gerungen, die im Jahr 2016 geschlossen wurde.

Darin stehen zwar keine Zahlen, jedoch wollte man die Bauern in Zukunft in Anlehnung an die Schäden von 2014 entschädigen. Damals gab es 50 Prozent vom Land und 30 Prozent Entschädigung vom Bund - für schwerst betroffene Betriebe auch mehr. Jetzt hoffen die Landwirte, auch heuer ähnlich entschädigt zu werden. Ihr wichtigstes Ziel aber ist, diese Absichtserklärung in ein für die Zukunft rechtskräftiges Papier umzuwandeln. Bei der nächsten Kabinettssitzung im September könnte das wieder Thema werden.