Vermisste aus Pommelsbrunn: Jetzt suchen Polizeitaucher nach ihr

Die Polizei setzt ab dem Morgen die Suche nach der seit dem 28. September vermissten Frau aus Pommelsbrunn im Landkreis Nürnberger Land fort. Nachdem Spürhunde am Wochenende bei einer Suchaktion am Ufer des Happurger Baggersees an einer Stelle angeschlagen hatten, allerdings keine Leiche gefunden wurde, suchen Polizeitaucher dort nun den See ab.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die 49-Jährige von ihrem von ihr getrennt lebenden Mann getötet wurde. Der 51-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Polizeihunde schlagen an gleichem Uferbereich an

Polizeisprecherin Janine Mendel hatte am Samstag nach der Suche mit den vier Hunden – zwei Personensuchhunde sowie zwei Leichenspürhunde – vor Ort erklärt: "Da hat man schon einen Schwerpunkt erkennen können, aber wir können die Hunde nicht fragen, was sie dort gerochen haben." Jetzt soll mit Tauchern und Sonarbooten im dortigen Seebereich nach der Leiche der Frau gesucht werden.

Ehemann in U-Haft

Ihre erwachsenen Kinder hatten die Mutter am Samstag als vermisst gemeldet. Zuletzt wurde die Frau am Tag zuvor gesehen, danach verliert sich jede Spur von ihr. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft hatten frühzeitig den 51 Jahre alten Ehemann der Frau im Fokus der Ermittlungen. Die beiden leben getrennt.