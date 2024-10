29.10.2024, 05:16 Uhr Audiobeitrag

Vermisste aus Pommelsbrunn: Taucher suchen Sturmsee ab

Nachdem die Spürhunde am Sturmsee in der Oberpfalz etwas gewittert haben, sollen nun am Dienstag Taucher das Wasser absuchen. Die Polizei geht jedoch nicht davon aus, die Frau noch lebend zu finden.