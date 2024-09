Ursula von der Leyen besucht München-Neuperlach

Dass EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute Vormittag nach München-Neuperlach kommt, um zu zeigen, wie Europas Vorstädte und Trabantenstädte erneuert werden können, ist kein Zufall. In Neuperlach lässt sich begutachten, wie ein Stadtviertel, das Nachkriegsplaner vor Jahrzehnten auf dem Reißbrett entworfen haben, modernisiert und Teil des "Green New Deal" der EU werden kann.

Neuperlach - vor Jahrzehnten modern und fortschrittlich

Ramersdorf-Neuperlach ist Münchens 16. Stadtbezirk und liegt ganz im Südosten der Stadt. Mit mehr als 120.000 Einwohnern wohnen hier mehr Menschen als in jedem anderen Bezirk der Landeshauptstadt. Dabei hatte es hier 1945 kaum mehr als die zwei Dörflein Ramersdorf und Perlach gegeben mit Häusern und Höfen, die sich rund um die alten Wallfahrtskirchen St. Maria Ramersdorf und St. Michael in Perlach scharten.

Nach dem Krieg zogen immer mehr Menschen in die bayerische Landeshauptstadt, und mit dem Wirtschaftswunder in den Fünfziger Jahren wurde klar, dass München mit seinem angestammten Netz von Straßen und Häusern nicht mehr schnell genug wachsen konnte.

Daher beschloss der Münchner Stadtrat 1960 den Bau sogenannter "Entlastungsstädte". Die größte davon sollte Neuperlach werden - es wurde zugleich das größte Stadterweiterungsgebiet in Nachkriegsdeutschland. Von 1967 bis 1978 wurde hier ein komplett neuer Stadtteil aus dem Boden gestampft. Die Pläne waren dabei fortschrittlich - so sollten Fußgänger etwa möglichst wenig bei der Überquerung an Autostraßen warten müssen, weshalb viele Fußwege und auch Betonbrücken für Fußgänger angelegt wurden. Die eigentliche Trabantenstadt Neuperlach ist geprägt von einem großflächigen Ring von Hochhäusern und vielen Betonbauten, die an diesen Ring anschließen. "Urbanität der Dichte" und "Stadtlandschaft" waren Schlagworte der damals höchst fortschrittlichen Planung.

In die Jahre gekommene Trabantenstadt

Aber mittlerweile ist das Viertel in die Jahre gekommen. Gebäude und Infrastruktur Neuperlachs sind vielfach sanierungsbedürftig. Neuperlach kämpft mit Problemen, wie sie viele Satellitenstädte großer Metropolen und auch europäische Klein- und Mittelstädte aufweisen.

Mit dem Leuchtturmprojekt "Creating NEBourhoods Together – München Neuperlach", das EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute im Rahmen des EU-Programms "Neues Europäisches Bauhaus" in Neuperlach vorstellt, soll das Viertel in vielen Bereichen der Stadtentwicklung neue Impulse bekommen. Eine ähnliche EU-Förderung erhalten Rotterdam und Prag.

EU will regenerative Energie und Jugendkultur fördern

Es geht um öffentlichen Grünraum und Ernährung, Klimaneutralität und Lebensqualität, regenerative Energie und Jugendkultur. Und es gehe darum, "die Stadt für alle nachhaltig, bezahlbar und attraktiv zu machen", so Münchens Stadtbaurätin Elisabeth Merk, die das Projekt koordinieren soll. Öffentliche Flächen sollen gekühlt und für die Energiegewinnung genutzt werden. Knotenpunkte für den Verkehr sollen zugleich Treffpunkte für die Stadtgemeinschaft werden. Sanierungsbedürftige Gewerbebauten sollen sanft und umweltfreundlich umgenutzt werden.

"Eine klimaneutrale und nachhaltige Zukunft kann nur vor Ort von und mit den Menschen gestaltet werden. Der Wandel fängt in den Köpfen an", heißt es in einer Erklärung der Bundesregierung zu dem Projekt.