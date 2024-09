UKW-Sender Hohenpeißenberg wird stillgelegt

Der UKW-Sender Hohenpeißenberg wird am Dienstag (17.9.) stillgelegt. Der Bayerische Rundfunk überträgt seine Programme BAYERN 1, Bayern 2, BAYERN 3 und BR-Klassik künftig vom Senderstandort Hohenpeißenberg ausschließlich via DAB+. Die Programme können weiterhin über DAB+ oder über die UKW-Frequenzen der Sender Wendelstein oder Grünten empfangen werden. Der BR informiert mit einer Hinweisschleife auf den betroffenen Frequenzen über die Änderung.

Neuer Sendersuchlauf kann erforderlich sein

Es kann ein neuer Suchlauf an UKW Radios im Oberland erforderlich sein. Alle zehn BR-Programme sowie die BAYERN 1-Regionalvarianten sind via DAB+ seit Jahren in bester Qualität am Hohenpeißenberg auf Sendung. Rund die Hälfte aller Bürger in Bayern hat mindestens ein DAB+ Radiogerät zu Hause oder im Auto.

Die Stilllegung des UKW-Senders am Hohenpeißenberg erfolgt aus wirtschaftlichen Gründen. Stromverbrauch und Betriebskosten sinken dadurch. Für das UKW-Programm BR24 ändert sich nichts, da BR24 schon bisher nicht vom Sender Hohenpeißenberg gesendet wurde.