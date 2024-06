Über Fenster eingestiegen: Versuchtes Sexualdelikt in Regensburg

Nach einem versuchten Sexualdelikt in Regensburg sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz am Dienstag, 11. Juni mitteilte, ereignete sich die Tat bereits in der Nacht von Donnerstag, 6. Juni auf Freitag.

Über gekipptes Fenster in Schlafzimmer eingestiegen

Nach Angaben der Polizei hatte sich der maskierte Mann über ein gekipptes Fenster Zutritt in das Schlafzimmer der 19-Jährigen verschafft. Dort sei der Mann die junge Frau angegangen und habe sie sexuell bedrängt. Der Täter habe dann jedoch von selbst unvermittelt von der Frau abgelassen und sei über die Tür aus der Wohnung geflüchtet.

Gemeinsam mit ihrer Mitbewohnerin verständigte die 19-Jährige die Polizei. Eine Fahndung nach dem Mann in der Nähe des Tatorts blieb erfolglos.

Kriminalpolizei bittet Bevölkerung um Hinweise

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Er war dunkel gekleidet und trug halb übers Gesicht gezogen eine Maske mit einem hellen Totenkopf-Aufdruck. Er trug Handschuhe und hatte eine Tasche dabei.

Zeugen, die in der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag in der Nähe der Frankenstraße, Ecke Drehergasse einen verdächtigen, möglicherweise maskierten Mann gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.