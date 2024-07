Trinkwasser in Landau muss nicht mehr abgekocht werden

Das Trinkwasser in Landau an der Isar muss nicht mehr abgekocht werden. Die entsprechende Anordnung wurde mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Das gaben die Stadtwerke am späten Mittwochvormittag bekannt. Das Leitungswasser in der Stadt Landau und kleineren umliegenden Orten kann damit wieder bedenkenlos getrunken und verwendet werden.

Coliforme Keime machten Abkochen nötig

Nach neuesten Wasseruntersuchungen liegen keine Verunreinigungen mehr vor. Vor einer Woche waren bei einer Routineuntersuchung coliforme Keime im Leitungswasser der Stadtwerke nachgewiesen worden. Es musste deshalb abgekocht werden. Davon betroffen waren mehrere Tausend Menschen in der Stadt Landau sowie einige kleinere Orte in der Umgebung - und auch das Landauer Volksfest: Auf dem Festgelände musste in das dortige Wassernetz Chlor hinzugefügt werden.

Verunreinigung stammte aus Saugbehälter

Die Ursache für die Verunreinigung ist inzwischen gefunden. Sie lag nicht in den Tiefbrunnen, sondern in einem Saugbehälter der Wasseraufbereitungsanlage. Das Problem wurde beseitigt. Das Wasser ist wieder unbelastet.