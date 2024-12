Sternstunden-Gala 2024: Viele Stars setzen sich für Kinder ein

Sechszehn Weihnachtsbäume, geschmückt mit unzähligen Lichtern, dazu Kugeln in den Farben rot und gold rahmen die Bühne in der Nürnberger Frankenhalle ein. Von der Decke strahlen Spots in ganz unterschiedlichen Farben und setzen die Bühne ins richtige Licht. Die Sternstunden-Gala ist der krönende Abschluss des Sternstunden-Tages am Freitagabend, live aus dem Nürnberger Messezentrum übertragen – ab 20.15 Uhr im BR Fernsehen.

Internationale Stars sammeln Spenden für Kinder in Not

Durch die Sternstunden-Gala führen in diesem Jahr wieder die Moderatoren Sandra Rieß und Volker Heißmann. Viele Stars kommen nach Nürnberg, um gemeinsam Spenden für Kinder in Not zu sammeln. In der dreistündigen Live-Sendung treten unter anderem Max Mutzke, die österreichische Pop-Sängerin Christina Stürmer, der belgische Musiker Milow und die Kinder- und Eltern-Kult-Band Deine Freunde auf.

Weihnachtliche Stimmung mit Claudia Koreck

Mit dabei ist auch die bayerische Singer-Songwriterin Claudia Koreck. Der Benefizaktion Sternstunden ist Claudia Koreck schon lange verbunden, sowohl als Projektpatin als auch mit Auftritten in der Sternstunden-Gala. Heute Abend singt sie ihr Lied "Wenn ich an Weihnachten denk" und versetzt das Publikum garantiert in vorweihnachtliche Stimmung.

Der Chor des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Peter Dijkstra und der Kinder- und Jugendchor der städtischen Musikschule Altdorf sind ebenso dabei wie die Tanzgruppe des "Kunstzentrums Besondere Menschen" mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Ingolstadt. Wie jedes Jahr singt der Chor der bayerischen Spitzenpolitiker ein Weihnachtslied für Kinder in Not.

Unterschiedliche Kinderhilfsprojekte

Verschiedene Initiativen werden in der Sendung von teils prominenten Paten vorgestellt, um zu zeigen, wie vielfältig die Kinderhilfsprojekte sind. Den ganzen Tag über berichten die Hörfunk-Programme, das BR Fernsehen und die Online-Formate über Sternstunden-Projekte.

Seit 6.00 Uhr am Morgen sind die Spendentelefone freigeschaltet. Noch bis 23.15 Uhr nehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch Prominente, die Anrufe entgegen und sammeln Spenden für die Sternstunden. Die Gala läuft ab 20.15 Uhr im BR Fernsehen.