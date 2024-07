Staatsanwaltschaft fordert neue Richter im Christian-B.-Prozess

Christian B. muss im Gefängnis bleiben

Am 16. Februar 2024 begann der Prozess gegen Christian B. Die Anklage wirft Christian B. im aktuellen Prozess vor, bei Einbrüchen in Ferienwohnungen und ähnliche Objekte in Portugal drei Frauen vergewaltigt zu haben. Außerdem wird ihm von der Staatsanwaltschaft sexueller Missbrauch von zwei Mädchen an einem Strand sowie auf einem Spielplatz zur Last gelegt. Der 47-Jährige hat bislang zu den Vorwürfen geschwiegen.

Der in Unterfranken geborene und aufgewachsene B. bleibt weiter im Gefängnis. Verurteilt wurde er im Jahr 2019 für die Vergewaltigung einer 72 Jahre alten US-Amerikanerin im Jahr 2005 in Portugal. Derzeit befindet sich B. in einem Gefängnis bei Hannover. Er ist mehrfach als Sexualstraftäter vorbestraft.

Im Fall "Maddie" laufen ebenfalls Ermittlungen gegen den Angeklagten

Christian B., der in Würzburg geboren wurde, steht auch im Fall der 2007 aus einer portugiesischen Ferienanlage verschwundenen dreijährigen Madeleine McCann unter Mordverdacht. Der Fall Maddie ist aber nicht Gegenstand des aktuellen Verfahrens in Braunschweig. Gegen den in Bergtheim bei Würzburg aufgewachsen 47-Jährigen wird seit Jahren auch wegen Mordverdachts im Fall der 2007 aus einer portugiesischen Ferienanlage verschwundenen kleinen Maddie ermittelt. Das wurde im Juni 2020 überraschend öffentlich bekannt. Die damals dreijährige Britin wurde aus einem Appartement an der Algarve entführt.

Die deutschen Ermittler gehen davon aus, dass Madeleine McCann tot ist, obwohl nie eine Leiche gefunden wurde.

mit Material von dpa