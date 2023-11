Strafprozess gegen Maddie-Verdächtigen startet im Februar

Vor dem Landgericht Braunschweig soll am 16. Februar der Prozess wegen schwerer Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs gegen den 46-jährigen Christian B. beginnen. Der Mann steht im Fall der in Portugal verschwundenen Maddie McCann, der international Aufsehen erregte, unter Mordverdacht, im anstehenden Prozess geht es jedoch um andere Vorwürfe.

Anklage wegen mehrerer sexueller Straftaten in Portugal

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hatte den aus dem Landkreis Würzburg stammenden Mann im Oktober 2022 angeklagt. Ihm werden drei Fälle schwerer Vergewaltigung und zwei Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern vorgeworfen. Die Taten soll er zwischen Ende Dezember 2000 und Juni 2017 in Portugal begangen haben, wo im Mai 2007 auch die damals dreijährige Britin Madeleine McCann aus einer Apartmentanlage verschwand.

Ermittler glauben, dass Christian B. Maddie tötete

Die Ermittlungen zu ihrem Verschwinden gehen ungeachtet der aktuellen Anklage weiter, wie die Strafverfolger schon mehrmals betonten. Die deutschen Ermittler sind davon überzeugt, dass der vorbestrafte Christian B. das Mädchen entführt und getötet hat. Eine Leiche wurde aber bisher nicht gefunden, trotz internationaler Suche fehlt von dem Mädchen bis heute jede Spur.

Bisher keine Anklageerhebung im Fall Maddie McCann

Maddie war im Mai 2007 kurz vor ihrem vierten Geburtstag aus der Wohnung ihrer Familie in einer Ferienanlage an der portugiesischen Algarve verschwunden, während ihre Eltern in einem nur wenige Meter entfernten Restaurant mit Freunden zu Abend aßen.

2020 gab die Staatsanwaltschaft Braunschweig bekannt, dass sie auch im Fall Maddie gegen den bereits inhaftierten Christian B. wegen Mordes ermittelt. Der Mann ist unter anderem wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs und Vergewaltigung vorbestraft und lebte von 1995 bis 2007 regelmäßig an der Algarve. Anklage gegen B. erhob die Behörde im Fall "Maddie" bislang nicht.

Portugiesische Polizei verdächtigte zeitweise die Eltern

Die Eltern Kate und Gerry McCann hatten nach Maddies Verschwinden eine internationale Kampagne zur Suche nach ihrer Tochter gestartet. Die portugiesische Polizei hatte die McCanns während ihrer Ermittlungen zeitweise als Verdächtige geführt, den Verdacht jedoch später zurückgenommen. 2008 stellte sie die Ermittlungen ein, fünf Jahre später wurde der Vermisstenfall wieder aufgenommen.

Mit Informationen von DPA und AFP