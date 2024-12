So echt wie möglich: Mainfränkische Modellbahn als Lebenswerk

Markus Fuchs schiebt einen Teil seiner Anlage zur Seite. Genau genommen schiebt er gerade den Würzburger Stein zur Seite. Denn damit er an jede Stelle seiner riesigen Modellbahnanlage hinkommt, kann er Teile verschieben und wie ein Riese von unten auftauchen.

Eben auch an dem Teil, der die berühmte Würzburger Weinlage darstellt. Denn auf der Modelleisenbahnanlage von Markus Fuchs sieht vieles exakt so aus wie in echt. Und das ist auch sein Anspruch, "vielleicht, weil es diese Besessenheit ist, etwas ganz genau nachzubauen. Warum es so ist, das weiß ich nicht", sagt der Modelleisenbahner.

Tunnelbaustelle als Impuls

Es fing alles 1985 an. Da ist er, ein Oberbayer, zum ersten Mal in Würzburg, steht am Würzburger Hauptbahnhof am Bahnsteig. Und: Er sieht eine Baustelle. Wenige hundert Meter entfernt entsteht gerade die heutige Schnellfahrstrecke von Würzburg Richtung Fulda. Und im Berg unter dem Würzburger Stein klafft ein Loch. Ein Loch, das später zu einer Tunneleinfahrt wird. Und für ihn ein Impuls ist: "Wenn ich irgendwann mal den Platz habe, dann mache ich das im Modell", so sein Vorsatz.

500 Meter Gleis im Wohnzimmer

Inzwischen hat er den Platz. Mit sieben Jahren konnte Markus die erste Modellbahn sein Eigen nennen. Seine Sammlung ist inzwischen extrem angewachsen. 400 Lokomotiven und 1.000 Wagen können auf der Anlage rollen, sagt er. Außerdem hat er nachgezählt: Rund fünf Kilometer Kabel, knappe 100 Signale, 204 Weichen und ungefähr 500 Meter Gleise hat er bislang verbaut.

Seine Anlage zieht sich durch die gesamte Wohnung, die in der Nähe von München liegt. Direkt hinter der Wohnungstür ist der Hauptbahnhof nachgebaut, samt Lokschuppen, Gleisen und Bahnsteigen. Platzbedingt fehlen zwei Bahnsteige, aber das fällt erst beim genauen Hinschauen auf. Vieles sieht aus wie beim echten Würzburger Hauptbahnhof. Ein ausfahrender Zug verlässt den Miniatur-Hauptbahnhof und rollt los, Richtung Schnellfahrstrecke. Statt eines Wohnzimmers liegen hier unzählige Kartons unter der Anlage, vor der Balkontüre rollen Züge vorbei.