"SimRacing": Weiden wird Heimatstadt des digitalen Motorsports

Fast täglich sitzt Moritz Löhner an seinem Rennsimulator und trainiert. Der 25-Jährige ist in der E-Sports-Szene kein Unbekannter. Vor einem Jahr hat er den großen Sprung geschafft und bekam einen Vertrag als hauptberuflicher E-Sports-Fahrer. Das heißt, er ist ein echter Rennpilot, inklusive Team und Wagen. Er fährt aber nicht in echt auf der Strecke, sondern alles virtuell.

ADAC eröffnet in Weiden erstes SimRacing-Center Bayerns

Wenn der gelernte Mediendesigner nach seinem neuen Beruf gefragt wird, kann nicht jeder etwas damit anfangen. Viele haben zwar schon einmal etwas von E-Sports gehört, wissen aber nicht genau, was das ist, "und denen muss ich es dann erklären", erzählt Moritz Löhner. Seine Antwort lautet meistens: "Ich sitze an meinem PC, fahre da Rennen und verdiene dabei Geld."

Für den ADAC scheint diese Art des Sports ein wichtiger Faktor für die Zukunft zu sein. Der Club hat Ende des vergangenen Jahres sogar eine eigene, virtuelle Rennserie ins Leben gerufen. Am gestrigen Freitag hat der ADAC Nordbayern in Weiden in der Oberpfalz das erste SimRacing-Center Bayerns eröffnet.