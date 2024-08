Name und Geschlecht im Ausweis ändern: Jetzt wird's einfacher

Bisher waren für eine offizielle Änderung des Geschlechts- oder Vornamenseintrags zwei psychologische Gutachten nötig. Entscheiden musste dann ein Gericht. Dieses Verfahren hat lange gedauert und war auch finanziell eine große Hürde für die Betroffenen. Vorgeschrieben hat das das Transsexuellengesetz von 1980, welches nun Geschichte ist.

Letzter Schritt: Eintrag im Ausweis

Jule Rönitz vom Münchner Verein diversity München hat lange auf diesen Tag gewartet. Jule ist nicht-binär. Das heißt, Jule definiert sich weder als weiblich noch als männlich. Nach dem Coming-out 2018 und einer Mastektomie 2022 ist jetzt der Geschlechtseintrag im Ausweis der letzte noch fehlende Schritt: "Weil dann passt alles zu dem, wer ich bin." Jule hat das Selbstbestimmungsgesetz von Anfang an mitverfolgt, seit die Bundesregierung es 2021 angekündigt hatte – das sei teils frustrierend gewesen, sagt sie.

Einfacher Geschlechtseintrag ändern

Das neue Selbstbestimmungsgesetz tritt am 1. November in Kraft. Schon ab heute können Erklärungen zur Namens- und Geschlechtsänderung im Pass mündlich oder schriftlich im Standesamt abgegeben werden. Zusätzlich braucht man eine Eigenversicherung. Psychologische Gutachten und gerichtliche Entscheidungen sind nicht notwendig. Ein wichtiger Punkt für Jule: Es gibt jetzt auch die Möglichkeit, den Geschlechtseintrag "divers" zu wählen, was beim alten Gesetz nicht möglich war.

Transsexuellengesetz "entwürdigend"

Auch die grüne Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer hat sich heute Früh am Standesamt ihrer Heimatstadt Zwiesel im niederbayerischen Kreis Regen für die Änderung ihres Geschlechtseintrags und ihres Vornamens angemeldet. Die 47-Jährige ist in Zwiesel geboren, trug einen männlichen Vornamen. 2019 hatte sie ihr Coming-out als Frau, erklärte das auch öffentlich im Bayerischen Landtag, wo sie damals Abgeordnete war. Im Bundestag hat sie jahrelang politisch für das neue Selbstbestimmungsgesetz mit gekämpft. Das Prozedere des alten Transsexuellengesetzes empfand Tessa Ganserer so wie viele Betroffene "entwürdigend".

Transgeschlechtliche Menschen seien dadurch mit "intimsten Fragen konfrontiert" worden. Am Ende habe dann ein Gericht entschieden. Das Bundesverfassungsgericht habe auch in mehreren Urteilen Teile dieses Gesetzes für grundgesetzwidrig und menschenrechtsverletzend erklärt. Die Gesetzesänderung sei also notwendig gewesen. "Das Wissen um das eigene Geschlecht", so Tessa Ganserer, "darüber kann nur jeder Mensch für sich Auskunft geben. Man kann Transgeschlechtlichkeit nicht von außen diagnostizieren."