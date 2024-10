Schönstes und größtes Bürgerhaus Nürnbergs wird saniert

Es ist ein prächtiges mittelalterliches Fachwerkhaus, ein Prunkstück in der historischen Nürnberger Altstadt – aber leider baufällig. Im Jahr 2012 musste das Pilatushaus wegen Einsturzgefahr geräumt werden. Nun hat der Verein Altstadtfreunde Nürnberg die Baugenehmigung für die Sanierung erhalten. Wie der Verein mitteilt, hatte die Stadt zuvor das Sanierungskonzept für das Gebäude aus dem Jahr 1489 genehmigt.

Verein übernimmt Pilatushaus in Erbpacht

Das Fachwerkhaus am Tiergärtnertorplatz, unterhalb der Nürnberger Burg gelegen, steht seit Jahren leer. Die Altstadtfreunde übernahmen es vor zwei Jahren in Erbpacht und arbeiteten seither an einem Sanierungskonzept. Dieses sieht vor, dass im Pilatushaus eine Gaststätte, für die es nach Angaben des Vereins mit dem Wirt des benachbarten "Wanderer", Christoph Zielke, bereits einen Betreiber gibt, sowie Wohnungen und Büros entstehen.

Kosten für Sanierung enorm gestiegen

Der Verein rechnet mit 6,3 Millionen Euro Kosten für die Sanierung. 600.000 Euro an Spenden sind bereits dafür eingegangen. Die erste Kalkulation im Jahr 2020 ging noch von 3,8 Millionen Euro aus. Der Vorsitzende der Altstadtfreunde, Karl-Heinz Enderle, betonte, der Verein könne diese gewaltige Bürde nur dann schultern, wenn deutliche Zuschüsse fließen. Er hofft auf die Unterstützung des Landesamts für Denkmalpflege, der Städtebauförderung und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.

Pilatushaus überstand 2. Weltkrieg

Das Pilatushaus ist nach Angaben der Altstadtfreunde Nürnbergs größtes und schönstes Bürgerhaus. Errichtet wurde es von dem Harnischmacher Hans Grünewald. Zu den späteren Bewohnern zählte unter anderem der Gründer des Germanischen Nationalmuseums, Hans von Aufseß. Es ist eines der wenigen Gebäude in Nürnberg, die den 2. Weltkrieg überstanden haben. Der Name erinnert an Pontius Pilatus – am Pilatushaus soll ein Kreuzweg zum historischen Johannisfriedhof begonnen haben.

An den Wochenenden bieten die Altstadtfreunde Führungen durch das Gebäude an. Für die Vorweihnachtszeit plant der Verein einen überdimensionalen Adventskalender in den Fenstern des Hauses.