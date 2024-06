Schloss Seehof: Sanierung abgeschlossen

Aufwändige Arbeiten am Schloss und in der Anlage

Die Sommerresidenz hatte viele Besitzer und wurde unterschiedlich genutzt. 1975 kam es in einem relativ desolaten Zustand in den Besitz der Bayerischen Schlösserverwaltung. Das Landesamt für Denkmalpflege übernahm damals die grundlegende Instandsetzung. Seitdem muss der Staat jedes Jahr rund 150.000 Euro für die Instandhaltung investieren. Immer wieder kamen größere Restaurierungsarbeiten dazu. Die jetzige Sanierung mit Gesamtkosten von über 12 Millionen Euro umfasste vor allem die Arbeiten am Dach.

Die Schieferabdeckung war zum größten Teil noch auf der historischen Unterdeckung aufgenagelt. "An vielen Stellen hatte sie sich gelöst und jetzt war das Reparieren einfach nicht mehr wirtschaftlich", so Bauer. "So ein Dach nur neu einzudecken, hätte zu kurz gegriffen. Deshalb haben wir den Dachstuhl instand gesetzt und Kaminköpfe zum Teil erneuert. Jede Arbeit, die hier am Schloss durchgeführt wurde, war Handwerksarbeit vom Allerfeinsten, weil es viel Können voraussetzt." Auch die Fassade war ein großer Renovierungspunkt. Ein Drittel des Kalkputzes ist noch original. Das heißt, mehr als 300 Jahre alt. Doch es bildeten sich hohl liegende Flächen und tiefe Risse, mit einem Kalk-Kaseinfarbanstrich hat es nun wieder seine leuchtend gelbe Farbe. Eine Rundum-Sanierung erhielt auch die Parkmauer, die Parkausstattung mit Parktreppen und die Parkfiguren. Jetzt lässt sich wieder im großen Park flanieren, verweilen und entspannen.

Zitrusfrüchte waren das Gold des 18. Jahrhunderts

21 Hektar groß ist das Gelände. Der Schlosspark war im 18. Jahrhundert eine der berühmtesten Rokokoanlagen Deutschlands. Die Orangerie, aber auch die Brunnen lassen die Anlage nach vier Jahren der Restaurierung und Sanierung wieder im alten Glanz erstrahlen. Im Mittelpunkt des Gartens steht die 1772 geschaffene, nach der Säkularisierung zunehmend verfallene und 1995 wieder in Betrieb genommene Wasserspiele. In den Sommermonaten sind sie immer zur vollen Stunde zu sehen. Doch in Schloss Seehof versteckt sich auch eine außergewöhnliche Zitrusfrüchtesammlung und -züchtung. Sie liegt zu Füßen des Schlosses vor der Orangerie, die daher ihren Namen erhielt.

Die Fürsten ließen sich mit ihren Orangen- und Zitrusfrüchten malen, um ihren Reichtum zu zeigen. Bis zu 3.000 solcher Bäume standen einmal hier im Park, erzählt Oliver Laufer von der Bayerischen Schlösserverwaltung. Unzählige Gärtner kümmerten sich um die Pflanzen. Die Orangerie, in der die kostbaren Pflanzen überwinterten, hatte extra Heizer, die Tag und Nacht für die richtige Temperatur in den Gebäuden sorgen mussten. 1.800 Ster Holz wurden dazu hier im Winter verschürt.