Bayern entdecken Die schönsten Ausflugsziele in Bayern: Schlösser und Burgen

Natürlich sind wir uns bewusst, dass das hier nur eine Momentaufnahme sein kann, denn Bayern hat so viele schöne Ecken, die wir unmöglich alle abbilden könnten. Und trotzdem haben wir Ihnen Burgen und Schlösser zusammengesucht, die vielleicht nicht so bekannt, aber dafür ganz besonders schön sind. Wir nehmen Sie mit auf eine virtuelle Reise durch unser schönes Bayern.

Die schönsten Schlösser in Bayern

Schloss Johannisburg - Unterfranken

Das Schloss Johannisburg (oben im Bild) ist ab 30. Mai 2020 wieder für Besucher geöffnet. Leider sind noch keine Führungen gestattet, aber freie Rundgänge sind ab dem 30. Mai erlaubt. Es kann an der Eintrittskasse und Eingängen zu Wartezeiten kommen. Aufgrund der Generalsanierung von Schloss Johannisburg sind die Staatsgalerie, die Paramentenkammer und die fürstlichen Wohnräume bis auf Weiteres geschlossen. Noch mehr Informationen hier: Schloss-Johannisburg.de

Schloss Neuschwanstein - Schwaben

Ab dem 2. Juni 2020 ist das Schloss Neuschwanstein wieder für Besucher geöffnet. Tickets für das Schloss können voraussichtlich ab dem 29. Mai 2020 ausschließlich im Online-Ticketshop erworben werden. Bitte beachten Sie, dass es vorkommen kann, dass die Eintrittskarten für einen bestimmten Tag ausverkauft sind. Die Besichtigung von Schloss Neuschwanstein ist nur im Rahmen einer Führung möglich. Führungsgruppen dürfen aus maximal 10 Personen bestehen. Alle Infos rund um Tickets für Schloss Neuschwanstein finden Sie hier: Hohenschwangau.de

Schloss Hohenaschau - Oberbayern

Ab dem 30. Mai 2020 öffnet das Schloss Hohenaschau wieder seine Tore. Die Besichtigung des Schlosses ist nur im Rahmen einer Führung möglich. Die dauert eine Stunde und ist auf maximal 10 Teilnehmer begrenzt. Mund-Nasen-Schutz muss während der gesamten Führung getragen werden. Eintrittskarten sind nur in der Touristen-Info Aschau erhältlich. Alle weiteren Informationen finden Sie hier: Aschau.de

Eremitage - Oberfranken

Das Alte Schloss der Eremitage in Bayreuth bleibt zum Schutz vor Covid-19 leider noch geschlossen. Das Neue Schloss ohne das Italienische Schlösschen ist ab dem 30 Mai 2020 wieder geöffnet. Der Hofgarten ist stets zugänglich. Informationen rund um Tickets und Öffnungszeiten: Bayreuth-Wilhelmine.de

Schloss Neuburg an der Donau - Oberbayern

Das Schloss Neuburg ist ab 30. Mai 2020 wieder geöffnet. Eine Besichtigung ist nur im Rahmen eines freien Rundgangs möglich. Es finden zur Zeit keine Führungen statt. Die Schlossverwaltung weist daraufhin, dass es zu Wartezeiten und Einschränkungen wie geänderten Wegeführungen oder Raumschließungen kommen kann. Hier finden Sie alle Informationen zum Schloss Neuburg an der Donau: Schloss-Neuburg.de

Schloss Lohr am Main - Unterfranken

Das Spessartmuseum im Schloss Lohr öffnete am 12. Mai 2020 wieder seine Pforten. Unter Einhaltung der Abstands- und Hygienemaßnahmen ist ein Besuch dort dienstags bis samstags von 10 bis 16 Uhr und Sonn- und Feiertags von 10 bis 17 Uhr möglich. Einzige Einschränkung: Es finden keine Führungen und Erzählungstunden statt. Alles Weitere finden Sie hier: Spessartmuseum.de

Schloss Mespelbrunn - Unterfranken

Seit dem 21. Mai 2020 kann man auch dem Schloss Mespelbrunn wieder einen Besuch abstatten. Alle 25 Minuten findet eine Führung durch das Schloss statt. Die maximale Teilnehmerzahl liegt hier bei 13 Personen. Ab dem 8. November 2020 geht das Schloss in Winterpause und Schloss und Park bleiben geschlossen. Um großen Andrang zu vermeiden, empfiehlt die Schlossverwaltung einen Besuch am Vormittag zwischen 9 und 11 Uhr. Noch mehr Informationen finden Sie hier: Schloss-Mespelbrunn.de

Tucherschloss - Mittelfranken

Das Museum Tucherschloss in Nürnberg hat ebenfalls wieder geöffnet. Auch hier gelten bei einem Besuch selbstverständlich die aktuellen Hygienevorschriften und Abstandsregelungen. Leider finden im Schloss aufgrund der offiziellen Kontaktbeschränkungen bis auf Weiteres keine Veranstaltungen und Führungen statt. Öffnungszeiten und Ticketpreise finden Sie hier auf einen Blick: Museum-Tucherschloss.de

Schloss Egg - Niederbayern

Am 21., 24. und 31. Mai 2020 öffnet das Schloss kurzzeitig wieder, um ab dem 1. Juni 2020 wieder täglich für Besucher offen zu stehen. Von 10 bis 17 Uhr kann man das Schloss in Bernried besuchen. Führungen finden stündlich statt, den Außenbereich kann man aber auch alleine erkunden. Alle wichtigen Infos dazu finden Sie hier: Schloss-Egg.de

Schloss Alteglofsheim - Oberpfalz

Im Schloss Alteglofsheim ist die Bayerische Musikakademie untergebracht - sie ist bis 29. Mai 2020 geschlossen. Vor der Corona-Krise konnte man einmal im Monat an einer musikhistorischen Führung durch das Schloss teilnehmen. Diese ist bis einschließlich August 2020 vorerst abgesagt. Auch das angeschlossene Kulturforum bleibt bis auf Weiteres noch geschlossen. Von außen kann man das Schloss mit dem schönen Rokoko-Anbau gut bestaunen. Alle Infos finden Sie hier: Musikakademie-Bayern.de

Schloss Linderhof - Oberbayern

Ab dem 2. Juni 2020 kann Schloss Linderhof wieder entdeckt werden. Auch hier ist eine Besichtigung nur im Rahmen einer Führung möglich. Die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen weist auch hier darauf hin, dass es zu längeren Wartezeiten, Einschränkungen und Raumschließungen kommen kann. "Die Hundinghütte und die Einsiedelei des Gurnemanz im Schlosspark können nicht betreten werden; ein Blick in die Häuser von außen ist aber möglich", so die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen . Hier sind noch mehr Infos rund um Schloss Linderhof: Schloss-Linderhof.de

Was muss ich beim Schloss-Besuch beachten? Bringen Sie eine Mund-Nasen-Maske mit. Diese müssen Sie beim Besuch der Innenräume einer Burg bzw. eines Schlosses stets aufbehalten.

Bringen Sie Zeit mit. Es kann zu längeren Wartezeiten an Kassen und Eingängen kommen. Auch kann es passieren, dass die Mindestanzahl von Besuchern erreicht ist und Sie an diesem Tag das Schloss oder die Burg nicht mehr besichtigen können.

Es kann zu Einschränkungen kommen. Manche Räume und Wege sind zu eng, um den nötigen Mindestabstand zu gewähren, deshalb können solche Zimmer und Ecken eines Schlosses oder einer Burg nicht besucht werden.

Alle Informationen rund um die staatlichen Schlösser Bayerns in Zeiten von Corona finden Sie hier: Informationen zur Wiedereröffnung von Bayerns Schlössern

Die schönsten Burgen in Bayern

Burg Tittmoning - Oberbayern

In den Räumen der Burg Tittmoning ist seit 1911 das Heimatmuseum Rupertiwinkel untergebracht. Leider ist dieses bis auf Weiteres noch geschlossen. Auch Burgführungen und Stadtführungen können im Moment leider nicht angeboten werden. Alle Infos zur Burg Tittmoning finden Sie hier: Tittmoning.de

Burgschloss Irmelshausen - Unterfranken

Das Burgschloss Irmelshausen befindet sich in Privatbesitz und wird auch bewohnt. Daher kann das Wasserschloss nur von außen betrachtet werden.

Burg Falkenstein - Oberpfalz

Die Burg Falkenstein im Luftkurort Falkenstein beheimatet ein Jagdmuseum, einen Biergarten und auch Hochzeiten sind auf der Burg möglich. Burgführungen gibt es leider derzeit keine und das Jagdmuseum ist ebenfalls noch geschlossen. Und auch die Burghofspiele wurden auf das nächste Jahr verschoben. Hier finden Sie die aktuellen Informationen zur Burg Falkenstein: Burg-Falkenstein.de

Burgruine Königsberg - Unterfranken

Die Burgruine Königsberg im Landkreis Haßberge ist mit Ausnahme des Aussichtsturms frei zugänglich. Um die Burgruine herum befinden sich schöne Rad- und Wanderwege. Noch mehr Informationen zur Burgrunie Königsberg finden Sie hier: Hassberge-Tourismus.de

Burg Burghausen - Oberbayern

Auch die Burg Burghausen ist ab 30. Mai 2020 wieder für Besucher zugänglich. Eine Besichtigung ist aber nur im Rahmen eines freien Rundgangs möglich. Derzeit finden noch keine Führungen statt. Auch hier muss man mit möglichen Wartezeiten und Einschränkungen wie geänderten Wegeführungen oder Raumschließungen rechnen. Alle Infos hier: Burg-Burghausen.de

Burg Lauenstein - Oberfranken

Ebenso wie die Burg Burghausen öffnet auch die Burg Lauenstein bei Kronach ab dem 30. Mai 2020 wieder. Eine Besichtigung ist auch hier nur im freien Rundgang möglich, da noch keine Führungen stattfinden. Wartezeiten und Einschränkungen sind ab dem 30. Mai auch bei der Burg Lauenstein zu erwarten. Hier finden Sie alle Informationen auf einen Blick: Burg-Lauenstein.de

Burg Harburg - Schwaben

Die Burg Harburg an der Romantischen Straße hat schon seit dem 11. Mai 2020 wieder geöffnet. Seit dem 18. Mai kann man die Sonnenterrasse wieder genießen und ab dem 30. Mai ist auch das Hotel wieder geöffnet. Stündlich finden Schlossführungen statt, man kann aber auch auf eigene Faust den Burghof erkunden. Alle Preise und Öffnungszeiten hier: Burg-Harburg.de

Veste Oberhaus - Niederbayern

Am 30. Mai 2020 öffnet die Veste Oberhaus Samstag, Sonntag und feiertags die Pforten, und das Oberhausmuseum ist an diesen Tagen auch wieder für Besucher bereit. Vorerst finden keine öffentlichen oder gebuchten Führungen statt. Im Museum gelten eine Einbahnregelung sowie ein Zeitfenster von 90 Minuten. Das Zeitfenster für den Besuch des Aussichtsturms ist auf 20 Minuten begrenzt. Darüber hinaus gelten Personenbegrenzungen. Auch hier kann es zu Wartezeiten kommen. Alle Infos zur Veste Oberhaus: Oberhausmuseum.de

Burg Trausnitz - Niederbayern

Auch die Burg Trausnitz ist ab 30. Mai 2020 wieder für Besucher geöffnet. Wie in so vielen anderen Burgen und Schlössern ist eine Besichtigung der Burg Trausnitz nur im Rahmen eines freien Rundgangs möglich. Führungen finden derzeit nicht statt. Längere Wartezeiten und Einschränkungen wie geänderte Wegeführungen oder Raumschließungen sind sehr wahrscheinlich. Hier finden Sie alle Infos: Burg-Trausnitz.de

Burg Cadolzburg - Mittelfranken

Und auch die Burg Cadolzburg in Mittelfranken öffnet ab dem 30. Mai 2020 wieder ihre Pforten. Man kann die Burg frei entdecken, nur Führungen werden zur Zeit noch keine angeboten. Es kann an Eintrittskassen und Eingängen zu längeren Wartezeiten kommen und auch andere Einschränkungen wie geschlossene Räume können vorkommen. Genaue Informationen finden Sie auf Burg-Cadolzburg.de

