Sandkerwa: Wasserwacht rettet künftigen Bräutigam aus Regnitz

Die Wasserwacht hat in Bamberg am späten Samstagabend einen Mann aus der Regnitz gerettet. Wie die Polizei mitteilt, war der 31-jährige Hauptdarsteller eines Junggesellenabschieds im Rahmen der Sandkerwa in den Fluss gesprungen. Dabei hatte er laut Alkoholtest rund 2,4 Promille.

Künftiger Bräutigam springt auf Sandkerwa in Regnitz

Als die Einsatzkräfte vor Ort den Mann belehrten, sei er erneut in die Regnitz gesprungen. Sein Trauzeuge bewahrte den künftigen Bräutigam vor der Ausnüchterungszelle. Er muss aber mit einer Anzeige wegen der Ordnungswidrigkeit rechnen.

Mehrere Vorfälle bei Sandkerwa

Insgesamt habe es im Zuge der Kerwa in Bamberg in der Nacht zum Sonntag mehrere Vorfälle gegeben, so die Polizei. Ein 29-Jähriger wurde gegen 5 Uhr am Sonntagmorgen erwischt, als er gegen einen abgestellten Streifenwagen der Polizei urinierte. Auch ihn erwartet eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit. Bereits gegen 21 Uhr fiel den Beamten ein 39-jähriger Mann auf, der mit einem Stehtisch durch die Obere Sandstraße lief. Diesen hatte er einem Lokal entwendet. Er wird wegen des Diebstahls angezeigt.

Ein 32 Jahre alter Mann skandierte zudem gegen 22:30 Uhr in der Fischstraße rechtsradikale Parolen. Ein 24-Jähriger wollte ihn daraufhin zur Rede stellen, wurde aber von dem 32-Jährigen mit einem Faustschlag getroffen. Die Polizei ermittelt gegen den Schläger nun wegen des Verwendens verfassungswidriger Organisationen.

Sicherheitsmaßnahmen auf der Sandkerwa verschärft

Nach dem Messerangriff mit drei Toten und mehreren Verletzten beim Stadtfest in Solingen am Freitag stehen die Sicherheitsmaßnahmen auf der Kerwa im Fokus. Dazu hatte Dominik Nakic, ein Sprecher der Bamberger Sandkerwa, gegenüber BR24 erklärt, dass verstärkt wieder Patrouillen von Sicherheitspersonal durch die Straßen laufen würden. Außerdem verwies er darauf, dass die Taschen der Besucher durchsucht werden.

"Unsere Kontrollen werden wir knallhart durchführen. Und wenn jemand gedenkt, mit einem Messer hier reinzukommen, der wird hier nicht reinkommen", erklärte Nakic am Samstag. Auf der seit Donnerstag stattfindenden Kirchweih seien bei Kontrollen bislang keine Gegenstände herausgezogen worden.

Fest wird seit 1951 gefeiert

Die 74. Bamberger Sandkerwa war am Donnerstag offiziell eröffnet worden. Die Veranstaltung gilt als eines der beliebtesten Volksfeste im Freistaat. Das Fest geht auf die Weihe der Kirche St. Elisabeth in der Bamberger Sandstraße zurück. Ausgetragen wird die Kirchweih im Sandgebiet in der Altstadt seit 1951.