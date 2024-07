München: Demo nach Angriff auf ukrainisches Kinderkrankenhaus

Münchner OB Reiter bietet Hilfe an

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sagte Kiew nach dem Angriff seine Unterstützung zu. In einem Schreiben an Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko habe er zugesichert, dass die städtische München Klinik bereit stehe, um erkrankte Kinder aufzunehmen und sie medizinisch zu versorgen. "Diese abscheuliche Tat, die unschuldige und schwerkranke Kinder und ihre Familien getroffen hat, erfüllt uns mit tiefer Trauer und großer Wut", heißt es. Um den betroffenen Kindern so schnell wie möglich helfen zu können, habe man die Münchner Klinik bereits in dem deutschlandweiten Netzwerk als Unterstützungskrankenhaus gemeldet.

Auch UN-Sicherheitsrat beschäftigt sich mit Attacke

Der Angriff auf die Kinderklinik ist am Dienstag auch Thema im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Die UN haben inzwischen bestätigt, dass es sich "sehr wahrscheinlich" um eine russische Attacke handelt. Videoaufnahmen zeigten, dass die Ochmatdyt-Kinderklinik "direkt" von einem in Russland gestarteten Marschflugkörper vom Typ CH-101 getroffen worden sei, sagte die Leiterin der UN-Mission zur Beobachtung der Menschenrechte in der Ukraine, Danielle Bell. Es handele sich um "einen der ungeheuerlichsten Angriffe" seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022.

Faeser verurteilt Angriff

Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat den russischen Luftangriff scharf verurteilt. "Der Raketenangriff auf eine Kinderklinik ist ein furchtbares Kriegsverbrechen, das erneut zeigt, mit welch unfassbarer Unmenschlichkeit Putin seinen Krieg gegen die Ukraine führt", erklärte sie in einer Mitteilung mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Insgesamt 1.116 schwer verwundete, verletzte und kranke Ukrainerinnen und Ukrainer seien inzwischen nach Deutschland evakuiert worden. "Viele Opfer haben Gliedmaßen verloren, sie haben Schuss- und Explosionsverletzungen. Sie bekommen in Deutschland die bestmögliche medizinische Behandlung." Auch Kinder mit furchtbaren Kriegsverletzungen seien nach Deutschland gebracht worden. Weitere Evakuierungen stünden unmittelbar bevor, so Faeser.