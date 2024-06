Rotkreuzklinik in Lindenberg schließt - Sanierung gescheitert

Die Rotkreuzklinik in Lindenberg schließt. Das teilte ein Sprecher der Klinik mit. Ein genauer Zeitpunkt steht demnach noch nicht fest und wird, sobald Klarheit herrscht, bekannt gegeben. Wörtlich heißt es in der Mitteilung: "Die Rotkreuzklinik Lindenberg GmbH beendet ihre Sanierungsmaßnahmen durch Liquidation und Schließung der Einrichtung." Trotz bereits erfolgter Sanierungsschritte sei es nicht möglich, die Gesundheitsversorgung vor Ort aufrechtzuerhalten. Die Krankenhausfinanzierung in ihrer aktuellen Form reiche für kleinere Häuser nicht aus.

Klinikleitung informiert Personal wegen Kündigungen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden nach Angaben der Lindenberger Rotkreuzklinik jetzt nach und nach darüber informiert, wie und wann sie gekündigt werden. In Kürze nimmt das Krankenhaus auch keine neuen Patienten mehr auf. Diejenigen, die aktuell stationär behandelt werden, werden bis zum Ende ihrer Behandlung weiter versorgt. Wie berichtet, hatte die Rotkreuzklinik im Juli vergangenen Jahres eine Insolvenz im Schutzschirmverfahren beantragt. Mit Reformen und einem Schwerpunkt auf Altersmedizin wollte die Klinik nach eigenen Angaben wieder wirtschaftlich auf die Beine kommen. Das ist nun offenbar gescheitert. Das Lindauer Landratsamt will in Kürze zur bevorstehenden Schließung Stellung nehmen. Auch die Stadt will reagieren.