Rohrwerk Maxhütte hat einen neuen Eigentümer

Die Hängepartie hat ein Ende – eine Schließung ist abgewendet. Das Rohrwerk Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg hat einen neuen Eigentümer. Das bestätigen die IG Metall in Amberg und der Betriebsrat. Bereits Anfang der Woche, zum 1. Juni, hat der neue Eigentümer demnach das Rohrwerk übernommen. Es handelt sich um die Eichler Consulting AG.

Das weltweit einzige Unternehmen, das Rohre dieser Art produziert

Im März musste das Werk mit 300 Mitarbeitern zum zweiten Mal nach 2022 Insolvenz anmelden. Nun hat sich doch noch ein neuer Investor gefunden. Das Rohrwerk fertigt nahtlose Rohre und ist damit das weltweit einzige Unternehmen, das Rohre dieser Art produziert.

Es ist einer der größten Arbeitgeber in der Stadt Sulzbach-Rosenberg und der letzte verbliebene Teil von der Maxhütte, die einst Süddeutschlands größter Stahlproduzent war und vor über 20 Jahren den Betrieb eingestellt hat.

Details zum neuen Eigentümer und zur Zukunft des Rohrwerks Maxhütte wollen Betriebsrat und IG Metall Amberg am Freitag in einer Pressekonferenz bekannt geben. Zuvor soll es am Mittag eine Betriebsversammlung geben.