Realitätscheck: Das Bürgergeld aus Sicht der Jobcenter

Landkreistag fordert Korrekturen

BR24 hat bei rund zehn weiteren Jobcentern in Bayern nachgefragt. Sie bestätigen die Erfahrungen in Fürstenfeldbruck. Auch die Bayerischen Landkreise, die die Einrichtungen der Jobcenter gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit betreiben, fordern Korrekturen beim Bürgergeld. Ein Fortschritt sei, dass wenig kooperativen Kunden, so heißen die Arbeitssuchenden in Jobcentern, inzwischen härtere Maßnahmen drohen. Wer sich einem Vollzeitjob immer wieder verweigere, dem könnten die Bezüge jetzt um 30 statt bisher 20 Prozent gekürzt werden. Und gut sei, dass es 2025 erstmal keine Erhöhung des Regelsatzes von 563 Euro gebe, sagt Thomas Karmasin (CSU), Präsident des Bayerischen Landkreistages. Er fordert weitere Korrekturen, also eine Kürzung der Bezüge.

Regionale Unterschiede bei der Miete

"Es ist regional etwas unterschiedlich. Aber in einem Raum wie dem Raum München, wo die Wohnungen extrem teuer sind, haben sie nahezu keinen Arbeitsanreiz mehr", so Karmasin. Denn die Mietkosten kommen zum Bürgergeld in vielen Fällen noch obendrauf. Als Fazit bleibt: Bei der Begleitung von Arbeitslosen, gilt in den Jobcenter der Grundsatz "Fordern und Fördern". Das Fördern mit Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen funktioniere im neuen System sehr gut. Beim Fordern allerdings hätten die Jobcenter gerne mehr Möglichkeiten.