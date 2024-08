Plattling: Gefährlicher Straftäter nach Freigang auf der Flucht

Die Polizei sucht im Bereich Plattling nach dem gefährlichen Straftäter Mohamed Seid Mursal. Wie die Polizei mitteilt, ist der 24-Jährige am Donnerstag gegen 15 Uhr bei einem begleiteten Ausgang vom Bezirkskrankenhaus Mainkofen in Plattling in der Otto-Bindl-Straße geflüchtet.

Mann gilt als sehr gefährlich

Die Polizei fahndet jetzt nach dem Mann, auch ein Polizeihubschrauber ist im Raum Plattling im Einsatz. Bei dem Gesuchten handelt es sich um einen verurteilten Straftäter, unter anderem wegen eines Tötungsdelikts. Er wird laut Polizei als äußerst gefährlich eingeschätzt.

Polizei warnt davor, Anhalter mitzunehmen

Die Polizei warnt dringend davor, den Mann anzusprechen oder Kontakt mit ihm aufzunehmen. Auch sollen keine Anhalter im Großraum Plattling mitgenommen werden. Personen, die den Gesuchten sehen, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Der 24-Jährige trägt eine dunkelgraue Jogginghose und eine grüne Strickmütze, er ist 1,72 Meter groß und schlank, hat schwarze Haare und schwarze Augen.