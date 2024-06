Petplay in der Provinz: Wie findet Straubing das Rollenspiel?

Die Puppyplayer "Wauki" und "Narni" aus dem Landkreis Straubing-Bogen kämpfen um mehr Toleranz für ihre Community. Ihre echten Namen wollen sie nicht nennen. Sie gehen gemeinsam mit den sogenannten Wuffeln "Weti" und "Cando" durch die Stadt Gassi. Weti führt dabei Cando an der Leine. Rund 10.000 Petplayer gebe es deutschlandweit, schätzt Weti, und es "werden immer mehr". Die Community vernetzt sich hauptsächlich über den Messengerdienst Telegram, wo sie sich austauschen und Treffen in sogenannten Stammis, also Stammtischen organisieren.

Beruf Anlagenmechaniker, Leidenschaft Puppyplayer

Es gehe vorwiegend um Zusammenhalt, Geborgenheit und Sicherheit, sagt Wauki. Aber auch um Dominanz und das In-eine-andere-Rolle-Schlüpfen. In seinem Beruf als Anlagenmechaniker müsse er oft Befehle befolgen, sagt Wauki, dort sei er "eher unterwürfiger". Als Puppyplayer genießt er es, selbst Befehle geben zu können.

Petplayer trauen sich vor allem in Gruppen auf die Straße, um die Geborgenheit und Sicherheit zu erleben, die sie sich wünschen. Wauki geht mit seiner Maske auch im Supermarkt einkaufen. Die Anonymität beim Aufsetzen der Maske spiele ebenfalls eine wichtige Rolle. Und helfe vielen, ihre sozialen Ängste zu überwinden.

Wauki, Narni und Weti sind Mitbegründer von Petplay-Germany und engagieren sich auch in der queeren Szene. Bei Christopher Street Days in München, aber auch in kleineren Städten wie Straubing und Kelheim sind sie mit Infoständen präsent und verteilen Flyer an Passanten. Wauki klärt auf, dass es vor allem um die Flucht aus dem Alltag gehe.