"Nikolaus-Diplom": Was ein "Heiliger Bischof" alles wissen muss

Dem stimmt auch Diakon Andreas Martin zu. Im Theorie-Teil lehrt er, dass Nikolaus, der spätere Bischof von Myra, zwischen 270 und 286 in Patara geboren wurde und an einem 6. Dezember irgendwann zwischen 326 und 365 starb. Martin erzählt von Legenden und erklärt, welche Voraussetzungen es für eine Heiligsprechung braucht.

Eine Rolle als Vorbild und mit großer Verantwortung

Immer wieder appelliert der Diakon an die Teilnehmer, bei ihren Auftritten "sensibel" zu sein. Martin: "Sie müssen sich Ihrer Verantwortung bewusst sein. An das, was sie als Nikolaus zu den Kindern sagen, können sich viele noch als Erwachsene erinnern. Sie schreiben den Kindern in ihr 'Biographie'-Heft!" Er erzählt von Erwachsenen, die bis heute darunter leiden, als Kind vom Nikolaus oder seinen furchteinflößenden Begleitern in den Sack gesteckt worden zu sein.

Außerdem solle man sich als Heiliger Nikolaus nicht als "Ober-Erzieher" missbrauchen lassen und kein Sündenregister verlesen: "Stellen Sie das Positive bei den Kindern immer in den Vordergrund. Der Heilige Nikolaus war ein gütiger Mann!"

Zu einem Bischof gehört das richtige Gewand

Am Nachmittag wird es praktisch. Bei der Anprobe lernen die Teilnehmer, dass der Hirtenstab immer in die linke Hand gehört, um mit der rechten Hand segnen zu können oder dass die Kopfbedeckung eines Bischofs, die Mitra, mit ihrer Spitze gen Himmel zeigt und ihre beiden Bänder am Hinterkopf das Alte und Neue Testament der Bibel symbolisieren. Dinge, die man auch neugierigen Kindern gut erklären kann.

Idee: Nicht nur an die Kleinen denken

Zum Abschluss des Tages freut sich jeder über ein kirchliches "Nikolaus-Zertifikat". Teilnehmer Patrick Osterried aus Marktoberdorf ist zufrieden. Vor allem die von Diakon Martin vorgeschlagene Idee, neben Kindergärten und Schulen künftig vielleicht auch Altenheime und Krankenhäuser zu besuchen, gefällt ihm.

Vielleicht setzen sie das bei ihren Nikolausbesuchen ja schon in diesem Jahr um, wenn sie alle wieder unterwegs sind, rund um den 6. Dezember, dem Namenstag des Heiligen Nikolaus.