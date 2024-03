Fahrerflucht: Auffahrunfall mit vier Verletzen auf der A8

Bei einem Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der A8 zwischen der Anschlussstelle Dachau/Fürstenfeldbruck und dem Dreieck Eschenried sind am Nachmittag zwei Personen schwer und zwei Personen leicht verletzt worden. Der Fahrer eines beteiligten Tanklastzugs ist flüchtig, die Polizei bittet Zeugen deshalb um Hinweise.

Tanklaster bremst, Sattelzug kracht in Wohnmobil

Nach jetzigem Kenntnisstand hatte der flüchtige Fahrer am späten Nachmittag in Richtung München auf der rechten Fahrspur gebremst, vermutlich verkehrsbedingt. Der Fahrer eines Wohnmobils kam dahinter noch rechtzeitig zum Stehen. Ein Lkw-Fahrer prallte jedoch mit seinem Sattelzug in das Wohnmobil. Auch auf der mittleren Spur stießen zwei Pkw zusammen. Der Fahrer des Wohnmobils und der Fahrer eines Pkw wurden schwer verletzt und mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen. Die beiden Insassen des zweiten Pkws wurden leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer kam unbeschadet davon. Alle vier Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Vollsperrung Richtung München

Die Autobahn war in Richtung München für eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Dann konnte zumindest der linke Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben werden. Am Abend waren Gutachter vor Ort. Erst danach konnten auch die übrigen zwei Fahrstreifen freigegeben werden. Auf der A8 kam es zu einem kilometerlangen Rückstau. Behinderungen gab es auch auf der B471. Die Polizei bittet um Hinweise auf den flüchtigen Fahrer des Tanklastzugs. Er war kurz nach dem Unfall ausgestiegen, hatte seine Fahrt dann aber fortgesetzt.