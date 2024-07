Nach Jahren des Leerstands: Baustart in Münchner Studentenstadt

Ein Baukran thront über der Studentenstadt. Seit Längerem wird hier schon gebaut. Aber jetzt ist auch der offizielle Starschuss für die großangelegte Sanierung der beiden größten Häuser in der Studentenstadt in München-Freimann gefallen. Haus 9 und Haus 12 sollen nach Jahren des Leerstands und Mängeln am Brandschutz wieder bewohnbar gemacht werden.

Umbau und Sanierung kosten rund 151 Millionen Euro

Beim Pressetermin in der Christoph-Probst Straße im Stadtteil Freimann waren Bauminister Christian Bernreiter (CSU) und Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) anwesend, um symbolisch eine Bautafel zu signieren. Laut der staatlichen Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim, soll der Umbau und die Sanierung rund 151 Millionen Euro kosten. Nach dem Bauplan soll die Sanierung von Haus 12 voraussichtlich Ende 2027 abgeschlossen sein, die von Haus 9 im Jahr 2028.

1044 Wohnheimplätze für Studierende werden bereitgestellt

Insgesamt geht es um 1.044 derzeit leerstehende Studentenappartements, die zu bezahlbaren Preisen wieder an Studierende vermietet werden sollen.

Die beiden Häuser werden bis auf den Rohbau entkernt und generalsaniert. Am Anfang steht die Schadstoffsanierung. Die Asbestplatten, die in den 1970er Jahren noch verbaut wurden, müssen aufwendig entfernt werden.

Dann geht es an den Innenausbau. In Haus 12 werden die Zimmer auch um die bisherigen Balkonflächen vergrößert. In jedem Haus werden Doppel- und Einzelzimmer sowie Gemeinschaftsräume angeboten. Standardmäßig werden die Zimmer mit Bett, Schreibtisch samt Stuhl, Schrank, Küche mit Elektrogeräten ausgestattet und bekommen außerdem ein Bad mit Dusche, WC und Waschtisch.

Eine junge Frau starb bei einem Brand in der Studentenstadt

Wegen Mängeln beim Brandschutz waren die beiden größten Häuser 9 und 12 seit Längerem nicht bewohnbar. Im März 2021 war es zu einem Brand im Keller in einem der beiden Häuser gekommen. Dabei starb eine junge Frau an einer Rauchvergiftung.

Danach wurden beide Häuser geräumt. Die Studentenstadt besteht aus 14 Häusern aus den Jahren 1961 bis 1975 und ist die größte Studentensiedlung Deutschlands. Aktuell warten rund 15.000 junge Menschen auf eine Studentenwohnung in München.