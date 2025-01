Münchner U-Bahnen fahren jetzt auch nachts

Bis spät in die Nacht feiern und dann mit der U-Bahn nach Hause? Oder um vier Uhr morgens mit der U-Bahn zur Frühschicht? Das ist von nun an auch in München möglich. Von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag sowie vor Feiertagen fahren die U-Bahnen die ganze Nacht lang regelmäßig. Damit schlägt auch München einen Weg ein, der in anderen deutschen Großstädten bereits Normalität ist.

Die ganze Nacht lang im 30-Minuten-Takt

Im Halbstundentakt verkehren die U-Bahnen durch die Nacht. Die Linien U1, U3 und U5 fahren um eine Viertelstunde versetzt zu U1, U4 und U6, sodass es in der Innenstadt alle 15 Minuten eine Fahrtmöglichkeit pro Richtung gibt. In den Bereichen, die das U-Bahnnetz abdeckt, werden die nächtlichen Tram- und Buslinien entsprechend angepasst. Der genaue Netzplan für den Nachtbetrieb ist auf der Homepage der MVG (externer Link) zu finden.

Geringfügiger Mehraufwand für die MVG - Kosten trägt die Stadt

Mit vier neuen Vollzeitstellen hält sich der personelle Mehraufwand für die MVG in Grenzen. "Auch in der Vergangenheit haben unsere U-Bahnfahrerinnen und -fahrer am Wochenende bis 2 Uhr morgens gearbeitet und sind bereits um 4 Uhr wieder gestartet", sagt Markus Lutz, Pressereferent der MVG.

Die Kosten sollen rund zwei Millionen Euro jährlich betragen und werden vollständig von der Stadt übernommen. "Der Nachtbetrieb wurde mit einer großen Mehrheit im Stadtrat beschlossen. Das zeigt, wie wichtig es ist, dass dieses Angebot jetzt auch in München vorhanden ist", so Lutz.

Großer Anklang bei Nachtschwärmern

In der Premierennacht hielt sich der Andrang auf den Bahnsteigen am Marienplatz in Grenzen. Die, die trotzdem unterwegs waren, sehen in dem neuen Nachtfahrplan große Vorteile. Dank der Nacht-U-Bahn könnten sie jetzt noch ins Fast-Food-Restaurant, erzählen Emilia Schmid und ihre Freunde: "Das gehört zu einer Millionenstadt wie München einfach dazu."

Auch für Angestellte der Nachtgastronomie wie Carlos Santos ist das Angebot eine Erleichterung: "Früher wäre ich jetzt mit dem Taxi gefahren. Jetzt spare ich mir das Geld und fahre U-Bahn. Eine gute Sache!"