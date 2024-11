Münchner Christkindl-Tram kehrt zurück

Es ist "Sightseeing" der besonderen Art: Mit der Christkindl-Tram kann man ab sofort in der Vorweihnachtszeit wieder durch die Münchner Altstadt touren – so wie von 1994 bis 2019. Dann kam Corona und damit das vorläufige Aus für die beliebte Tradition. Jetzt gibt es eine Neuauflage.

Alter Museumszug fährt nicht mehr

Nostalgiker müssen aber Abstriche machen: Der alte Museumszug wird nicht mehr eingesetzt. Dieser ist mittlerweile "sehr wartungsbedürftig und auch in diesem Jahr nicht einsatzbereit", wie es bei der Stadt heißt. Verschiedene Komponenten müssten ausgewechselt werden, deren Beschaffung sehr langwierig und kostspielig sei: "Daher ist derzeit nicht absehbar, ob dieses Fahrzeug überhaupt jemals wieder zum Einsatz kommen kann."

Tram fährt freitags, samstags und sonntags

Ersatzweise ist ein modernes Fahrzeug der Flotte der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) zur Christkindl-Tram geworden. Bis zum 22. Dezember wird diese nun immer freitags, samstags und sonntags nach einem festen Fahrplan ihre Runden durch die Altstadt drehen. An den anderen Wochentagen muss sie im Depot bleiben. Die Stadt erklärt das mit Engpässen beim Personal.

Ein- und aussteigen kann man alle 45 Minuten an der Sonderhaltestelle am Sendlinger Tor. Die erste Fahrt startet freitags um 15.30 Uhr und am Wochenende jeweils um elf Uhr. Die letzte Fahrt beginnt immer um 19.15 Uhr. Direkt an der Haltestelle werden auch die Tickets verkauft – immer solange der Vorrat reicht. Erwachsene zahlen vier Euro, Kinder ab sechs Jahren die Hälfte.

Eine halbe Stunde Stadtrundfahrt

Die Fahrt dauert etwa eine halbe Stunde. Sie führt vom Sendlinger Tor zum Isartor und weiter zum Maxmonument. Von dort geht es über die Maximilianstraße am Nationaltheater vorbei zum Lenbachplatz und über den Stachus zurück zum Sendlinger Tor.

An Bord der weihnachtlich geschmückten Christkindltram kann man sich Glühwein, Kinderpunsch und Lebkuchen schmecken lassen und sich – so die Idee – vom Einkaufsstress erholen.