Gerüstet für die nächste Flut? Sechs Monate nach dem Hochwasser

Der Keller von Fabian Goller in Baar-Ebenhausen ist noch immer eine Baustelle. Seit kurzem funktioniert die Heizung wieder. Über vier Monate hatten er, seine Frau und die zwei Kinder kein Warmwasser. Es ist noch viel zu tun, aber Goller gehen die Ressourcen aus: "Ich bin am Ende. Auch die finanziellen Mittel, die sind in die Heizungsanlage gelaufen. Der Keller ist frühestens im Frühjahr dran", meint er. Dort hat sein Öltank den Wassermassen nicht stand gehalten. Das Öl lief in den Keller, Wohnzimmer und Garten. Einen Großteil der Renovierungsarbeiten hat er selbst gemacht, nun ist er erschöpft.

Im Video: Betroffene kämpfen noch heute mit den Folgen der Flut