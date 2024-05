Fliegerbombe in Hof: Umfeld geräumt, Zugverkehr eingeschränkt

Ein Supermarkt musste geräumt werden, Straßen gesperrt und der Zugverkehr wurde weitestgehend eingestellt. Der Grund: Am Güterbahnhof in Hof haben Bauarbeiter am Donnerstagmittag in etwa vier Meter Tiefe eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Ein Sprengkommando aus Nürnberg entschärfte die 75 Kilogramm schwere Bombe.

Auch der Zugverkehr in Richtung Leipzig und Dresden war zwischenzeitlich unterbrochen. Nicht betroffen war die Strecke von Hof nach Oberkotzau.

Wohn- und Geschäftshäuser mit 800 Menschen evakuiert

Die Arbeiten zur Entschärfung dauerten drei Stunden. Am Nachmittag konnte der Sprengmeister schließlich Entwarnung geben.

Die Sperrung der Straßen im Umkreis von 200 Metern ist inzwischen wieder aufgehoben worden. Der Supermarkt, die Tankstelle und weitere Geschäfte konnten ihren Betrieb wieder aufnehmen. 800 Menschen, die Geschäfts- und Wohnhäuser verlassen mussten, konnten in die Gebäude zurückkehren.