Mit Küchenmesser verletzt: Tödlicher Streit in Würzburger Hostel

In der Nacht auf Dienstag ist es in einem Hostel am Würzburger Haugerring zu einem folgenschweren Streit gekommen. Ein 42-jähriger Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Tatort verstarb. Das meldete am Dienstag das Polizeipräsidium Unterfranken.

Streit in einem Gemeinschaftsbereich

Nach den Ermittlungen hatte ein 54-jähriger Slowake in einem Gemeinschaftsraum des Hostels eine Auseinandersetzung mit einem 42-jährigen Deutschen. Dann eskalierte der Streit. Der Tatverdächtige soll das Opfer mit einem Küchenmesser aus dem Bestand der Einrichtung erstochen haben. Das Motiv und der genaue Ablauf sind noch unklar.

Der mutmaßliche Täter wurde bereits in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen. Er sitzt jetzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Wie in solchen Fällen üblich, wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft in den Folgetagen eine Obduktion des Leichnams durchgeführt.

Weiterer Hotelgast wählt den Notruf

Ein weiterer Hotelgast hatte in der Situation sofort reagiert und den Notruf gewählt. Obwohl nur wenige Minuten später Polizei und Rettungsdienst vor Ort waren und medizinische Sofortmaßnahmen einleiteten, erlag das Opfer noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.