Mehr als 1.200 E-Scooter-Unfälle mit Verletzten in Bayern

In Bayern hat es im vergangenen Jahr 1.249 Unfälle mit Elektrorollern gegeben, bei denen Menschen verletzt wurden. Wie das Statistische Bundesamt auf BR-Anfrage weiter mitteilte, waren zwei dieser Unfälle tödlich.

Konkret listet die Unfallstatistik neben den zwei Toten 150 Schwerverletzte und 1.189 Leichtverletzte auf. Das ist ein leichter Anstieg im Vergleich zum Jahr 2022. Damals wurden bei Unfällen mit Elektrorollern ebenfalls zwei Menschen getötet, 146 schwer verletzt und 1.057 leicht verletzt.

Auffallend viele junge Unfallopfer

Nach den Zahlen des Statistischen Bundesamt sind es ungewöhnlich viele junge Leute, die mit E-Scooter in einen Unfall verwickelt sind. Rund 40 Prozent der Unfallopfer sind unter 25 Jahre alt. Oft tragen Fahrer aber zumindest eine Mitschuld. Der Statistik zufolge wird den Fahrern in knapp 22 Prozent der Fälle die falsche Benutzung der Fahrbahn oder der Gehwege vorgeworfen und in rund 13 Prozent Trunkenheit.

Auch die deutschlandweiten Zahlen sind erschreckend. Hier weist die Statistik für das vergangene Jahr doppelt so viele Todesopfer aus wie noch 2022. Demnach kamen bei E-Scooter-Unfällen 22 Menschen ums Leben. Insgesamt registrierte die Polizei im vergangenen Jahr im Bundesgebiet 9.425 E-Scooter-Unfälle, bei denen Menschen zu Schaden kamen. Das waren 14,1 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Immer mehr Schädel-Hirn-Traumata

Die überwiegende Mehrheit (83 Prozent) der Verunglückten war selbst mit dem E-Scooter unterwegs. 1.220 wurden dabei schwer verletzt. Viele ziehen sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. "Wir sehen zunehmend schwere Schädel-Hirn-Traumata", sagte der Oberarzt an der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie der Universitätsmedizin Göttingen, Christopher Spering.

Das könne mit der Nutzung der Scooter zusammenhängen, sagte er. So würden die Geräte oftmals in den Abendstunden und alkoholisiert gefahren werden. "Das ist natürlich eine Kombination, die eher dazu führt, dass eher schwerere Verletzungen auftreten, weil die Reaktionsfähigkeit natürlich deutlich verlangsamt ist.", so Spering.

Mit Informationen von dpa