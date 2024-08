Liebesbeweis: 20-Jähriger filmt sich beim Zerstören von Torten

Seit mehr als einem Jahr hatte ein 20-Jähriger aus Neufraunhofen bei Landshut per WhatsApp Kontakt zu einer Frau. Offenbar verliebte er sich in sie, lernte die Dame aber nie persönlich kennen. Schließlich forderte die Unbekannte einen besonderen Liebesbeweis. Nun ermittelt die Polizei in dem Fall.

Torten-Aktion mit Drehbuch

Wie die Polizeiinspektion Vilsbiburg heute mitteilt, verlangte die Unbekannte von dem 20-Jährigen, dass er 20 bis 30 Torten kaufen und diese zerstören solle. Dabei hatte sie offenbar genaue Vorstellungen, wie die Torten kaputt gemacht werden sollten: Sie schickte dafür dem jungen Mann nämlich ein detailliertes Drehbuch, an das er sich auch hielt. Von der Aktion sollte er ein Beweisvideo anfertigen und ihr schicken.

Weiteres Geld für die Unbekannte

Für die Torten investierte der 20-Jährige zwischen 2.000 und 3.000 Euro, meldet die Polizei weiter. Doch das sollte nicht die einzige Investition bleiben: Der junge Mann schickte der Frau zudem 700 Euro zum Geburtstag und Apple-Pay-Cards im Wert von 1.600 Euro für ein neues Handy.

Polizisten gehen der Sache nach

Am vergangenen Freitag tauchte der junge Mann bei der Polizeiinspektion Vilsbiburg auf und erstattete Anzeige gegen Unbekannt. Er fühlt sich betrogen.

Jetzt versucht die Polizei die Identität der Frau zu ermitteln. "Das dürfte schwierig werden", so ein Polizeisprecher zu BR24, "denn zuletzt hatte die Unbekannte den jungen Mann dazu gebracht, den Chatverlauf zu löschen". Der 20-Jährige wird jetzt noch genauer von der Polizei befragt.