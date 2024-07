Landtag hebt Immunität von AfD-Abgeordneten Hahn und Storm auf

Wer sind die beiden AfD-Abgeordneten?

Hahn ist seit dem ersten Einzug der AfD 2018 Mitglied des Landtags, von 2019 bis 2021 war er auch einer der Fraktionschefs. In der AfD ist er seit 2014 Mitglied. Der promovierte Landschaftsökologe ist Professor an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München für Geografie, Geoökologie und Kartographie. In der Fraktion ist er umwelt- und wissenschaftspolitischer Sprecher und einer der Vize-Fraktionschefs.

Storm ist erst seit 2018 Mitglied in der AfD, in den Landtag ist sie erst 2023 eingezogen. Die ehemalige Krankenschwester aus Unterfranken sorgte vor der Landtagswahl mit skurrilen Aussagen zur Erde als Scheibe für Aufsehen: Im "Main-Echo" erklärte sie, sie könne nicht abschließend beurteilen, ob die Erde flach sei. In der Fraktion ist sie laut AfD "Sprecherin für die Aufarbeitung des Corona-Diktats".

Aufhebung der Immunität des Abgeordneten Halemba

Ende April hatte der Landtag bereits die Immunität seines jüngsten Abgeordneten, Daniel Halemba, aufgehoben. Die Staatsanwaltschaft Würzburg hatte diesen Schritt beantragt. Ende Mai wurde gegen ihn Anklage erhoben - vorsätzliche Geldwäsche, versuchte Nötigung und Sachbeschädigung, Volksverhetzung, das Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher terroristischer Organisationen sowie vollendete Nötigung.

Sein Anwalt Dubravko Mandic übte nach Bekenntwerden der Anklage in einer Pressemitteilung scharfe Kritik an der Staatsanwaltschaft.

Seit Monaten kommt die AfD nicht zur Ruhe. Erst Anfang der Woche hatte das Verwaltungsgericht München entschieden, dass der bayerische Verfassungsschutz die AfD beobachten und darüber die Öffentlichkeit informieren darf.

Schlagzeilen vor der Europawahl

Auch auf Bundesebene gibt es Schwierigkeiten. So gab es etwa vor der Europawahl Vorwürfe gegen den AfD-Spitzenkandidaten, Maximilian Krah, der unter anderem wegen mutmaßlicher Russland- und China-Verbindungen wochenlang für Schlagzeilen gesorgt hatte. Durchsuchungen wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und Geldwäsche gab es beim Zweiten auf der AfD-Europawahlliste, Petr Bystron.

Mit Informationen von dpa.