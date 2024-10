Landsberg: Bürgerentscheid gegen neues Landratsamt möglich

Es geht um ein neues Verwaltungsgebäude für 120 Millionen Euro: Die Bürgerinitiative gegen einen Neubau des Landsberger Landratsamts will am Donnerstagnachmittag (31.10.24) die Unterschriftenlisten für ein Bürgerbegehren gegen die aktuellen Planungen beim Landratsamt einreichen. Das teilte Hans-Jürgen Schulmeister, Sprecher der Initiative, dem BR mit. Auch eine Sprecherin des Landratsamts bestätigte, dass die Rechtsaufsicht der Behörde um 16 Uhr die Einreichung der Listen erwartet.

Gemeinden müssen Unterschriften prüfen

Laut Schulmeister habe man in den vergangenen vier Wochen rund 9.000 Unterschriften gesammelt. Damit habe man das Quorum für den angestrebten Bürgerentscheid erreicht, das bei fünf Prozent der Wahlberechtigten im Landkreis und damit bei knapp 5.000 Stimmen liege. Die Unterschriften müssen - nach Gemeinden sortiert - beim Landratsamt eingereicht werden. Nach erfolgter Übergabe würden die Listen an die 31 Landkreisgemeinden weitergegeben. Diese müssen dann für jeden Unterzeichner prüfen, ob es sich um einen wahlberechtigten Bürger handelt.

Bei mehr als 7.000 Unterschriften "hundert Prozent safe"

Entsprechend könnte die Zahl der gültigen Unterschriften dann auch unter der Gesamtzahl der gesammelten Unterschriften liegen. Aber bei mehr als 7.000 Unterschriften sei man "hundert Prozent safe", glaubt Bürgerinitiativen-Sprecher Schulmeister. Sollte das Quorum erreicht werden, muss dies - laut der Sprecherin des Landratsamts - innerhalb von vier Wochen nach Einreichung der Unterschriften offiziell vom Kreistag festgestellt werden. Ab dann müsste der Landkreis innerhalb von drei Monaten einen Bürgerentscheid durchführen.

Neubau soll 120 Millionen Euro kosten

Die Bürgerinitiative kritisiert vor allem die geplanten Kosten für den Neubau von rund 120 Millionen Euro. Der wegen seiner oval-geschwungenen Formen "Lechkiesel" genannte Gebäudeentwurf am Penzinger Feld sei ein Prestigebau, der die Finanzen des Landkreises sprenge. Über die Kreisumlage, aus deren Mitteln dann Kredite abbezahlt werden müssten, würden die Gemeinden und damit letztlich die Bürger finanziell übermäßig belastet. Das Geld würde dann, so die Initiatoren, an anderer Stelle, etwa für Schulen, Kindergärten oder Verkehrswege fehlen.

Bürgerinitiative fordert Kostendeckel von 50 Millionen Euro

Landrat Thomas EichingerU (CS) rechtfertigt die Kosten als angemessen für den geplanten, modernen Verwaltungsbau mit 18.000 Quadratmetern Geschossfläche und argumentiert dagegen: Man habe bereits jetzt 7.000 Quadratmeter an Büroflächen außerhalb des jetzigen Landratsamts-Gebäudes in der Von-Kühlmann-Straße angemietet und der Personalbedarf werde weiter steigen. Entsprechend werde man bald an einen Punkt kommen, an dem man mehr Geld für Mieten ausgeben müsse, als man für die Abzahlung eines Kredits für den geplanten Neubau bezahlen würde. Die Bürgerinitiative fordert dennoch, statt des "Lechkiesels" einen deutlich günstigeren "Zweckbau" für maximal 50 Millionen Euro zu errichten.

Kommt auch ein Ratsbegehren?

Nun könnte es tatsächlich zum Bürgerentscheid kommen. Neben dem Antrag der überparteilichen Initiative von Landsberger Bürgern, die unterstützt wird von der Wählervereinigung Landsberger Mitte, SPD, Grünen und ÖDP im Landkreis und dem Bund Naturschutz, könnte dann auch ein Antrag des Kreistags zur Abstimmung stehen. Landrat Eichinger hatte Anfang Oktober im Gespräch mit dem BR bereits ein Ratsbegehren mit einem Gegenvorschlag in Aussicht gestellt, sollte es zum Bürgerentscheid kommen.