Ladenschlussgesetz: Was soll für digitale Supermärkte gelten?

Auf Personal ist der Laden kaum noch angewiesen

Stolz zeigt Betreiber Jakob Niess den Politikern seinen Laden, das breite Sortiment, und wie alles funktioniert: Mit der Bankkarte schaltet man die Türe frei, scannt am Schluss selbst die Ware, zahlt mit der Karte - und fertig. Überwacht wird der Einkauf über eine Videokamera. Jakob Niess betont: Es werde weniger geklaut, als in den anderen, "normalen" Supermärkten, die er betreibt. Personal braucht man nur, wenn Ware nachgefüllt werden soll. An Sonn- und Feiertagen wird das nicht gemacht. Aus diesem Grund durfte die Box bisher auch an diesen Tagen 24 Stunden öffnen.

Hier sieht Huber allerdings Probleme: Zum einen laufen Kirchen und Gewerkschaften Sturm gegen diese Regelung. Ein "Angriff auf den freien Sonntag durch die Hintertür", sei das, so Hubert Thiermeyer von ver.di. Darüber hinaus sieht der Abgeordnete Huber noch ein weiteres Hindernis: Die verfassungsrechtlich festgeschriebene Feiertagsruhe. Auch wenn im Laden niemand arbeite, gingen die Leute doch einkaufen, das verstoße gegen diese Feiertagsruhe, meint er. Im Gegensatz etwa zu Tankstellen. Diese dienten, so Huber, der Grundversorgung und nehmen hier eine Sonderrolle ein.

Neues Gesetz soll Sicherheit aber auch Einschränkungen bringen

Das neue Gesetz könnte Ende des Jahres verabschiedet werden. Huber geht davon aus, dass digitale Kleinstsupermärkte dann nur noch an sechs Tagen die Woche rund um die Uhr öffnen dürfen, sonn- und feiertags wird die Öffnungszeit wohl begrenzt werden. Dann allerdings, fürchtet der Betreiber des Haunsheimer Supermarkts, könne der nicht mehr wirtschaftlich arbeiten. Anhand von Zahlen zeigt er: An Sonn- und Feiertagen beträgt der Umsatz in etwa das Dreifache im Vergleich zu Werktagen.

Und dieser Umsatz sei nötig, betont auch der Haunsheimer Bürgermeister Christoph Mettel: Die Gemeinde bezuschusse die Box schon, zahle etwa für Strom und Internet und hat die Außenanlagen mit den Parkplätzen hergestellt. Jede Einschränkung würde die Wirtschaftlichkeit des Mini-Supermarktes in Frage stellen - und damit das Projekt in seinem Dorf gefährden, aber auch in anderen Gemeinden in Bayern, wo es keine Einkaufsmöglichkeit mehr gibt und eine solche Box eine sinnvolle Lösung wäre.

Wird sich der Selbstbedienungssupermarkt dann noch lohnen?

Und was sagen die Käufer zu eingeschränkten Öffnungszeiten am Wochenende? Marianne Bansener überlegt kurz: "Wenn man es weiß... könnte es gehen aber... man müsste halt schauen, wann die meisten Leute einkaufen und dann so öffnen." Abgeordnete Huber nickt: Er wolle sich dafür einsetzen, dass die Gemeinden die in Zukunft wohl eingeschränkten Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen flexibel einteilen können.

In Haunsheim ist man allerdings weiterhin skeptisch, ob der Supermarkt dann noch gewinnbringend arbeiten kann. Noch steht der Gesetzesentwurf nicht - der Abgeordnete Thomas Huber verspricht, die Einwände der Haunsheimer mit einzubringen.