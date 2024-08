KI auf dem Acker – neue Wege beim Kampf gegen das Unkraut

Allein in der Sonne auf dem Acker – so wächst der Salat am besten. Doch Unkraut hacken ist zeitaufwendig. Für eine Reihe Salat braucht man ungefähr 30 Minuten. Beim Obergrashof, einer Bio-Gärtnerei bei Dachau, bedeutet das 700 Stunden Hacken im Jahr.

Das Agrartechnik-Startup "Dahlia Robotics" aus Garching bei München hat dafür nun eine besondere Maschine entwickelt. Von weiter weg sieht sie aus wie ein normales Anbaugerät für den Traktor – doch die Entwickler haben die Maschine mit künstlicher Intelligenz ausgerüstet. Unter den Modulen sind Kameras, die die Salatreihen abscannen, erklärt Mitgründer Torsten Steiner.

KI kann Salat und Unkraut unterscheiden

Dafür mussten sie vorab das gesamte Gemüse auf dem Feld fotografieren und die KI damit füttern. Denn der Salat wechselt teilweise auch in der Reihe die Kultur. Auf den Bildern haben die Entwickler dann jeweils Nutzpflanzen und Unkräuter markiert, damit die KI den Unterschied lernen kann. Nun sollen die Klingen um die Nutzpflanzen herum hacken – auf Basis der KI-Signale.

Ob diese Technik auch wirklich funktioniert, will das Startup bei einem finalen Testversuch unter Beweis stellen. Auch Jakob Berg vom Verband bayerischer Zuckerrübenanbauer lässt sich das Vorserienmodell zeigen. Die Maschine könne laut Startup später auch bei anderen Kulturpflanzen zum Einsatz kommen und ist nicht nur für den Bio-Gemüsebau interessant.

Einsetzbar bei Zuckerrüben

Die Reduktion von Pflanzenschutzmitteln sei auch für konventionell wirtschaftende Landwirte ein Thema, so Berg. Sollte es möglich sein, die Unkräuter mit einem solchen Hackgerät effizient und schnell zu bekämpfen, sei das eine wertvolle Sache für die Zukunft.