Keine Belege für Vergewaltigungen durch Migranten am Ammersee

Darum geht’s:

Auf X behauptet ein Userin, am Ammersee würden sich Vergewaltigungen von Minderjährigen durch Migranten häufen. Diese würden von der Polizei totgeschwiegen, um Aufruhr zu verhindern.

Für die Behauptungen gibt es keinerlei Belege: Die zwei zuständigen Polizeipräsidien sagen, dass es in den letzten Monaten keinen einzigen solchen Fall gegeben habe. Auch in den zuständigen Landratsämtern und Beratungsstellen für Opfer sexueller Gewalt hat niemand von den Fällen gehört.

Das unwahre Gerücht wurde auf X mehreren hunderttausend Usern angezeigt.

Seit Dienstag Abend verbreitet sich auf X, ehemals Twitter, eine Falschinformation, die inzwischen von der Polizei dementiert worden ist. Eine Userin schreibt, sie habe "unter der Hand" erfahren, dass in der Nähe des Ammersees zwei Mädchen von Migranten vergewaltigt worden seien. Und fügt hinzu, dass es in der Gegend "mittlerweile häufig Vergewaltigungen Minderjähriger durch Migranten gebe, die allesamt von der Polizei totgeschwiegen" würden. Angeblich wolle die Polizei so verhindern, "dass die Leute auf die Barrikaden gehen, wenn sie erfahren, was tatsächlich hier los ist". Die Userin schreibt, sie wolle wissen, was wirklich passiert sei - und fordert ihre Follower auf, den Post mit der Falschbehauptung weiterzuverbreiten. Sie lässt ihn jedoch auch am Mittwoch Abend noch online, als die Polizei die Fälle längst dementiert hat.

Hier finden Sie alle aktuellen #Faktenfuchs-Artikel.