Jungimker aus Schwabach: Mit den Bienenkumpels unterwegs

Für einen Herbsttag ist erstaunlich viel Betrieb am Bienenstock. In der warmen Mittagssonne schwärmen die Bienen aus und holen den letzten Nektar von den Blüten. Julian Thoma hat in Regelsbach bei Schwabach auf der Wiese seiner Oma fünf seiner insgesamt 20 Bienenvölker stehen. Langsam und ganz ruhig öffnet der 16-Jährige die Abdeckung und kontrolliert, ob seine Bienen genügend Futter haben und sucht die Waben nach gefährlichen Milben ab. Heute ist alles in Ordnung und der Berufsschüler muss nur kleine Löcher abdichten, damit es seine Bienen warm haben.

Imkern liegt im Trend

Bienen als Hobby – das liegt im Trend. Das belegen die Mitgliederzahlen der Imkervereine. Wie eine BR Datenanalyse zeigt, steigt die Anzahl der Bienenhalterinnen und -halter in Bayern immer weiter an. Im vergangenen Jahr waren rund 42.000 Menschen in Bayern in Imkervereinen aktiv. Das sind rund 10.000 mehr als noch vor zehn Jahren. Und noch ein Trend ist ablesbar: die Imker werden immer jünger. Das bestätigt auch Inga Klingner vom Landesverband Bayerischer Imker.

Julian gibt Imker-Kurse

Bei Julian fing das Interesse für die Bienen mit zehn Jahren an. Erst schaute er bei einem benachbarten Imker zu und half mit. Mit elf Jahren bekam Julian dann sein erstes Volk. Sein Papa Udo unterstützt ihn, wo er kann – auch wenn er selbst kein Imker ist. Das Wissen über die Bienen hat sich Julian selbst beigebracht. Mittlerweile weiß er so viel, dass er Königinnen züchtet und selbst Kurse für Kinder und Jugendlichen im örtlichen Imkerverein gibt.

Honig-Kleinunternehmer

Julian füllt den letzten Eimer seines Waldhonigs in Gläser. Sein Vater Udo klebt die Etiketten auf und packt die Gläser in die Kartons. Der Schüler beliefert mittlerweile vier Hofläden und freut sich über das Geld, das er mit dem Honigverkauf verdient. Wegen des Geldes alleine macht er das Imkern nicht, sagt der 16-Jährige Berufsschüler, der Schreiner werden möchte. Es sei aber eine schöne Anerkennung für seine Arbeit.

Die Bienenkumpels filmen

Sein Imkerfreund Béla filmt das Abfüllen, denn die beiden bauen gerade ihren eigenen YouTube-Kanal "Die Bienenkumpels" auf. Béla ist 17 Jahre alt und imkert wie Julian schon mehrere Jahre. Im Sommer haben sie sich bei der Arbeit gefilmt und jetzt im Herbst und Winter, wenn sie als Imker weniger Arbeit haben, bearbeiten sie ihre Filme und laden die Videos hoch. So möchten sie ihr Wissen und ihre Leidenschaft für Bienen weitergeben.