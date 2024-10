Zwei Verdachtsfälle: Marburg-Virus-Alarm in Hamburg

In Hamburg untersuchen Mediziner, ob zwei Reisende mit dem lebensbedrohlichen Marburg-Virus infiziert sind. Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die beiden zuvor am Hamburger Hauptbahnhof isoliert und mit einem sogenannten Infektionswagen in eine Spezialklinik gebracht. Dafür wurden Teile des Hauptbahnhofs von der Bundespolizei gesperrt.

Eine der beiden Personen hatte kurz zuvor in Ruanda in einem Krankenhaus gearbeitet, wie die Hamburger Sozialbehörde mitteilte. Es soll sich um einen Medizinstudenten handeln. Dem NDR zufolge wird auch die Partnerin des Mannes untersucht.

Virus aus Ruanda eingeschleppt?

Das Paar war nach ersten Erkenntnissen am Mittwochmorgen von Ruanda nach Frankfurt am Main geflogen. Von dort waren die beiden dann mit der Bahn nach Hamburg gefahren. Nach Angaben der Feuerwehr hatte der Mann bei der Gesundheitsbehörde angerufen, um mitzuteilen, dass er Kontakt zu einem mit dem Virus infizierten Menschen hatte. Ruanda hat bisher acht Todesfälle durch die Marburg-Krankheit bestätigt.

Der Mann habe grippeähnliche Symptome gehabt und ihm sei leicht übel gewesen, so ein Feuerwehrsprecher. Fieber habe er nicht gehabt.

Paar ins Krankenhaus gebracht

Das Gesundheitsamt entschied, beide Personen noch am Hauptbahnhof sofort zu isolieren und zur weiteren Untersuchung in einen Spezialbereich des Universitätsklinikums Eppendorf (UKE) zu bringen. Innerhalb von 24 Stunden könne im Regelfall eine Vielzahl von Krankheiten diagnostiziert werden, hieß es.

Vorsorglich wurden die Kontaktdaten der Zugreisenden, die eventuell Kontakt zu den beiden hatten, aufgenommen. Quarantänemaßnahmen seien aktuell nicht notwendig, teilte die Behörde mit. Laut Deutscher Bahn saßen durchschnittlich 275 Reisende in dem Zug.

Das Marburg-Virus: Hohe Sterblichkeit, kein Impfstoff

Mit einer Sterblichkeitsrate von bis zu 88 Prozent gehört Marburg zur gleichen Virusfamilie wie das für Ebola verantwortliche Virus und wird von Fruchtfledermäusen auf den Menschen übertragen. Es verbreitet sich dann durch den Kontakt mit Körperflüssigkeiten infizierter Personen. Zu den Symptomen gehören starke Kopfschmerzen, Erbrechen, Muskelschmerzen und Magenschmerzen, so das Ministerium.

In Ruanda betreffen die gemeldeten acht Todesfälle überwiegend das Gesundheitspersonal in Krankenhäusern. Das hatte der ruandische Gesundheitsminister Sabin Nsanzimana am Samstag mitgeteilt. Einrichtungen und Partner bemühten sich, die Kontakte der vom Virus betroffenen Personen nachzuverfolgen.

2023 hatte es im benachbarten Tansania sowie in Äquatorialguinea vereinzelte Fälle von Marburg gegeben. 2017 gab es entsprechende Meldungen aus Uganda.