Jüngster Organist Oberbayerns - Weihnachten in der Wieskirche

Weihnachten ist nicht nur für Pfarrerinnen und Pfarrer, sondern auch für Kirchenmusiker, Chöre und Bläser der Höhepunkt des Jahres. Zum Fest soll alles noch schöner klingen als sonst, das Programm den Rahmen für einen emotionalen Höhepunkt bilden.

Jüngster Organist Oberbayerns

Erik Konietzko ist eigentlich Oberfranke. Der 26-jährige Organist hat in Würzburg Musik auf Lehramt studiert und wechselte dann zur Orgel. Er ist einer der jüngsten Organisten Bayerns. Dass er jetzt zum ersten Mal in dieser besonderen Kirche im Pfaffenwinkel im Landkreis Weilheim-Schongau an Weihnachten - und nicht nur da - hauptberuflich die Orgel spielen darf, ist für ihn etwas ganz Besonderes.

"Ich freue mich sehr auf die Feiertage und die verschiedenen Herausforderungen bis zum Heiligen Abend", sagt der engagierte Kirchenmusiker, der in seiner Freizeit auch als Liedermacher mit Gitarre und Piano ganz andere Töne im Repertoire hat. "Die Aufgaben sind vielfältig", er begleitet die Liturgie und den Gemeindegesang und ist auch für den konzertanten Teil der Christmette zuständig. Mit Flötistin Laura Schmid und einer Harfenistin probt er seit Wochen Barockmusik unter anderem von Mozart.

Weihnachten ist logistische Herausforderung

Das ist noch nicht alles. Im Nachbarort Steingaden bereitet er den Kinder- und Jugendchor auf den Heiligen Abend vor und stimmt auch die Blech-Bläser auf ihren Auftritt ein. Selbstverständlich ist an Heiligabend auch der Kirchenchor mit von der Partie.. "Das Ganze ist eine ganz schöne logistische Herausforderung", sagt Konietzko. "Die Christmette in Steingaden beginnt um 22 Uhr, in der rund fünf Kilometer entfernten Wieskirche um Mitternacht."