Ins fünf Grad kalte Wasser: Donauschwimmen im Selbstversuch

Zwei Grad kalt ist es an diesem Samstagabend, außerdem windig. Und da soll ich jetzt gleich ins fünf Grad kalte Donauwasser? Ich gebe zu: Ich hab ganz schön Respekt, wenn nicht sogar ein bisschen Angst. Ich bin jemand, dem ist eigentlich schon beim Warmbadetag im Hallenbad zu kalt... Aber, irgendwie reizt es mich auch. Jetzt habe ich so viel darüber gehört. Von: "gar nicht schlimm" bis "ist schon echt knackig", jetzt will ich wissen, wie es wirklich ist.

Rund 200 Mitglieder von Wasserrettungsorganisationen machen mit

Die Kreisgruppe Dillingen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), die die Veranstaltung organisiert, hat mir einen Neoprenanzug zur Verfügung gestellt, außerdem Haube, Schuhe und Handschuhe. Den Anzug, der am engsten anliegt, sollte ich nehmen. Dann kommt am wenigsten Wasser rein. Jetzt gibt es kein Zurück mehr.

Es ist 17 Uhr, im Lauinger Hallenbad sind schon viele Teilnehmer dabei, sich umzuziehen. Eigentlich dürfen nur Mitglieder von Wasserrettungsorganisationen mitmachen. "Das ist unsere Gaudi und das stärkt den Zusammenhalt", sagt der Kreisvorsitzende der DLRG Dillingen. Aber das Ganze hat auch einen ernsten Hintergrund. "Wir sind spendenfinanziert, deshalb müssen wir auch immer wieder auf uns und unsere Arbeit als Lebensretter am und im Wasser aufmerksam machen."

Neoprenanzug, Haube, Schuhe und Handschuhe: Alles muss möglichst eng sitzen

Um in den Neoprenanzug hineinzukommen, brauche ich Hilfe: Ab den Knien stecke ich fest. Aber, man hat mir schon zuvor einen Fachmann zur Seite gestellt. Erich schüttelt mich quasi in den Anzug rein. Reißverschluss zu, dann die Kopfhaube auf. Ich zwänge mich noch in die Handschuhe und schon geht es los. Ich fühle mich wie ein Teletubbie in dem dicken Anzug. Inzwischen bin ich ziemlich aufgeregt, gleichzeitig freue ich mich richtig, dabei sein zu dürfen.