Illegale Böller: Bundespolizei warnt, Tschechien reagiert

Einsatzkräfte beschlagnahmen illegale Pyrotechnik

Derweil beschlagnahmen Bundespolizei, Grenzpolizei und Zoll an der bayerisch-tschechischen Grenze weiterhin illegale Pyrotechnik. Etwa drei Viertel der kompletten Sprengstoffverstöße, die von der Bundespolizei in Bayern aufgegriffen werden, fallen in den Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei Waidhaus. Das liegt hauptsächlich an den großen Asiamärkten an der Grenze bei Waldsassen oder auch Waidhaus. Allein im Jahr 2023 haben die Binnengrenzfahnder der Bundespolizei Waidhaus 870 Kilogramm der verbotenen Böller sichergestellt.

Hohe Strafen für Böller-Einfuhr

In allen Fällen gibt es eine Strafanzeige, sagt Tobias Pfeiffer, Sprecher der Bundespolizei Waidhaus. Die Gerichte würden schon für wenige Gramm dieser Kracher teils "drastische Strafen" von mehreren Tausend Euro verhängen. Dazu muss auch die ordnungsgemäße Lagerung und Vernichtung der Pyrotechnik bezahlt werden. Die Kracher täuschen oft, sagen die Experten vom Entschärfungsdienst der Bundespolizei in Nürnberg. Schon in kleinen Böllern ist nicht wie in Deutschland Schwarzpulver enthalten, sondern ein sogenannter Blitzknallsatz.

Illegale Böller haben explosiveren Inhalt

Diese Mischung detoniere schneller und reagiere auch viel intensiver auf Reibung, Erschütterung, Schläge oder elektrostatische Aufladung, wie etwa beim Transport. Die Asservatenkammer der Bundespolizei in Waidhaus füllt sich derzeit wieder mit Krachern, Batterien, Raketen und Kugelbomben. Sie tragen oft Namen wie "Dumbum", "La Bomba" oder "Colour salute" und sind in China hergestellt. Ihnen fehlt aber die Zulassung in Deutschland. Oftmals ist zwar ein Kennzeichen der Bundesanstalt für Materialforschung (BAM) aufgedruckt, das aber gefälscht ist.