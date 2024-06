Hochwasserschutz: Wie gut sind die Gefahrenkarten im Internet?

Mehr Regen im nördlichen Landkreis

Flussabwärts nicht. Nur 15 Kilometer nördlich liegt die Ortschaft Günz an der Günz. Auch hier gab es massive Überschwemmungen. Im Ortskern selbst erinnert zehn Tage später nichts mehr an die Wassermassen. Mütter holen ihre Kinder von der Kita ab. Die Hochwasserkarten im Internet? Ja klar kennen sie die. Man sorge vor, so gut es geht. Aber dieses Mal war es viel mehr Wasser als sonst. Tatsächlich fiel zwischen Attenhausen und Babenhausen viel mehr Regen als in Ottobeuren, erinnert sich Wasserwirtschaftsamtsleiter Schindele.

Extremes Hochwasser überschwemmt Babenhausen

Er vergleicht das Online-Szenario mit den tatsächlichen Überschwemmungen: In Babenhausen wurde wesentlich mehr überschwemmt, als es bei einem HQ 100 dargestellt wird. Für ein extremes Hochwasser gibt es keinen Schutz. Trotzdem ist sich Schindele sicher: Wenn mal die drei noch geplanten Rückhaltebecken an der Günz fertig sind, dann ist auch Babenhausen besser geschützt.

Hochwasserkarten zeigen Überschwemmungsrisiko

Im Bayern-Atlas, dem Geoportal des Freistaats sind Hochwasserszenarien für fast alle Grundstücke in der Nähe von Gewässern abrufbar. Andreas Weiß ist Professor für Wasserbau und Siedlungswirtschaft an der Hochschule in Coburg. Da künftig häufiger und heftigere Hochwasser kommen werden, rät er jedem dazu, sich zu informieren.

Das HQ100-Szenario nimmt der Staat als Grundlage für seine Schutzmaßnahmen. Aber man könne als Grundstückseigentümer nicht erwarten, dass man sich nicht kümmern muss, sagt Weiß. Er gibt zu bedenken, dass auch Versicherungen die inzwischen sehr kleinteiligen Karten für Elementarschadenverträge nutzen: "Der Versicherer wird sicherlich bei einem Gebäude, das jetzt schon drei, vier Schäden gehabt hat, sich dreimal überlegen, ob er das noch anbietet."

Versicherungen überdenken Elementarschadenverträge

Weiß kennt die Überlegungen der Versicherer, auf welche Details sie künftig möglicherweise achten werden: Von welcher Seite kommt das Wasser? Wie viele Fenster hat das Haus, wie hoch liegt die Eingangstüre. Halten die Fenster einem Hochwasser stand? Es passiert gerade viel bei der Hochwasserprävention. Trotzdem wird in zehn Jahren das Thema noch nicht erledigt sein, sagt Weiß, dafür sei die zu beplanende Fläche inzwischen einfach zu groß.

"Nicht mehr planen, sondern machen"

Auch für Juliane Thimet ist Hochwasserschutz ein Dauerthema. Beim Bayerischen Gemeindetag ist sie zuständig für alle Wasserfragen. Eben weil Starkregenereignisse zunehmen, müssen sich alle Gemeinden mit Hochwasserschutz befassen, nicht nur die an kleineren oder mittleren Flüssen. Eine Fülle an Aufgaben, die die Gemeinden nicht alle gleichzeitig anpacken könnten. Die Hochwasserrisikokarten im Internet sind für Thimet dabei ein wichtiger, aber nur der erste Schritt: "Ich glaube, wir wissen genug", für sie geht es jetzt an die Umsetzung: "Wenn wir 80-prozentige Lösungen haben, dann ist das prima, bei der Fülle an Themen".

Wasserwirtschaftsämter, Kommunen, Wissenschaft, Versicherungen, auch die Bürger in den hochwassererprobten Gemeinden kennen das Risiko. Es ist vorhersagbar. Nur wann so ein Extremwetter wieder kommt, das weiß keiner.